أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟

سارق البكسلات.. هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة



في اكتشاف جديد قد يهدد أمان الهواتف الذكية، كشف باحثون أمريكيون من عدة جامعات عن هجوم سيبراني جديد يسمى "Pixnapping"، وهو طريقة مبتكرة لسرقة البيانات الحساسة من خلال استغلال ثغرة في نظام أندرويد.

رفعت شركة آبل الأمريكية، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في دلهي ضد الهيئة الهندية لمكافحة الاحتكار CCI، اعتراضا على طريقة احتساب الغرامات التي تعتمد على إيراداتها العالمية.

في خطوة تجمع بين عالم الموضة والتكنولوجيا، ابتكر المصمم غوستافو بونزاني حذاء مميزا من طراز Nike Air Max 90 يحمل في طياته مفاجأة غير متوقعة، وهو جهاز ألعاب SNES يعمل بالكامل.

واتساب يعلن عن حظر شامل للذكاء الاصطناعي.. ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

ابتداء من 15 يناير 2026، ستقوم شركة “ميتا” بحظر روبوتات الدردشة العامة من استخدام منصة واتساب، وقد اتخذت “ميتا” هذا القرار بسبب الضغط الكبير الذي تسببت فيه هذه الروبوتات في زيادة حجم الرسائل دون أن تدر عائدا ماليا عبر المنصة.

في وقت سابق من هذا العام، تصدرت شركة ناشئة صينية تدعى ديبسيك DeepSeek، عناوين الأخبار من خلال تقديم نموذج الذكاء الاصطناعي المجاني DeepSeek-R1 الذي زعمت أنه ينافس أداء ChatGPT.

بعد إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة علي بابا عن بدء بيع نظاراتها الذكية كوارك Quark AI في الصين.



أصدرت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية CISA، تحذيرا جديدا يكشف عن استخدام القراصنة والمجموعات المدعومة من الدول لـ برامج تجسس تستهدف هواتف المستخدمين الذين يستخدمون تطبيقات المراسلة المشفرة الشهيرة مثل سيجنال وواتساب وتيليجرام.