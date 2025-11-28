قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توفيت نائمة.. والدة هبة الزياد ترد على الشائعات بعد وفاة نجلتها
أبو الغيط: الفلسطينيون تعرضوا لحرب غاشمة والسودان يعيش أكبر كارثة إنسانية
إصابة 4 أطفال في إنقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة
من «الفيتو» إلى «قانون الطفل».. رسائل الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تحدد ملامح المرحلة المقبلة
خير مسلك لبلوغ طيب رضوان الله ونزول دار كرامته.. خطيب المسجد الحرام يوضح
لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب
مياه القناة : إصلاح خط نفق السويس وتطهير حي الضواحي ببورسعيد
خالد طلعت: زيزو أفضل من محمد صلاح ومرموش هذا الموسم
منخفض جوي وكتل هوائية تضرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو
حمي الماربورج.. الصحة توضح إجراءات السفر من وإلى الدول الموبوءة
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تكنولوجيا وسيارات

إطلاق نظارات علي بابا الذكية بسعر 500 دولار.. ثورة تكنولوجية في عينيك

نظارات "علي بابا" الذكية
نظارات "علي بابا" الذكية
شيماء عبد المنعم

بعد إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة علي بابا عن بدء بيع نظاراتها الذكية كوارك Quark AI في الصين. 

وتتوفر نظارات علي بابا الآن بثلاثة إصدارات من الطراز الرائد S1 وثلاثة إصدارات من الطراز الأكثر اقتصادية G1، كلا الطرازين يتوافقان مع تطبيق Qwen الجديد من علي بابا، الذي يستخدم النظام الذكي الداخلي للشركة لتقديم المساعدة عبر الصوت واللمس.

نظارات "كوارك" الذكية S1 مساعد ذكي قابل للارتداء

تم تصميم نظارات كوارك الذكية S1 لتعمل كمساعد ذكي قابل للارتداء مع مجموعة من الميزات المتقدمة، مثل الترجمة الفورية، التعرف على الأشياء، تسجيل الفيديو من منظور الشخص الأول POV، والتفاعل الصوتي. 

تعتمد النظارات على نموذج اللغة الكبير Qwen من علي بابا لتوفير الوصول السهل وغير اليدوي إلى المعلومات السياقية طوال اليوم.

تستخدم النظارات محركات إضاءة Micro LED مزدوجة وعدسات waveguide الانكسارية، مما يوفر سطوعا يصل إلى 2300 شمعة في العين، كما يمكن للمستخدمين تعديل مسافة الرؤية وارتفاع العرض حسب الحاجة. 

كما تدعم النظارات العدسات الطبية بدرجات تتراوح من 0 إلى 800 درجة، مع خيارات مؤشر انكسار 1.6، 1.67، و1.74، يزن الإطار 51 جراما ويتميز بذراع جانبي رفيع بسمك 7.5 ملم، مما يوفر توزيعا متوازنا للوزن.

نظارات "كوارك" الذكية S1 مساعد ذكي قابل للارتداء

مواصفات تقنية متطورة

تعمل النظارات بنظام شرائح مزدوجة، حيث تستخدم شريحة Qualcomm Snapdragon AR1 للمهام المتعلقة بالواقع المعزز، وشريحة BES2800 للصوت، تشمل خيارات الاتصال البلوتوث 5.4 وWi-Fi 6. 

كما تحتوي النظارات على خمسة ميكروفونات، بما في ذلك ميكروفون يعمل بتقنية التوصيل العظمي، بالإضافة إلى مكبري صوت بحجم 10 مم.

فيما يتعلق بالتصوير، تمتاز النظارات بمستشعر Sony IMX681 الذي يوفر زاوية رؤية تبلغ 109 درجات، يمكنها التقاط صور بدقة 4032×3024 وتسجيل فيديو بدقة 3K بسرعة 30 إطارا في الثانية، مع دعم لتثبيت الصورة EIS، ووضع الليل الفائق، والتقاط فوري.

نظارات "كوارك" الذكية S1 مساعد ذكي قابل للارتداء

عمر البطارية والشحن

تأتي النظارات مع بطاريتين قابلتين للتبديل بسعة 280 مللي أمبير في الذراعين، يمكن للمستخدمين تمديد عمر البطارية باستخدام قاعدة شحن MiniBag بسعة 700 مللي أمبير، أو علبة شحن بسعة 2500 مللي أمبير، أو مشبك شحن سريع عبر USB-C يوفر 50% من الشحن في 10 دقائق. 

تشمل أوقات التشغيل المتوقعة 45 دقيقة من المكالمات، و2.5 ساعة من الموسيقى، و20 دقيقة من التنقل، و15 مقطع فيديو قصير، وتوفر النظارات حتى 7 ساعات من الاستخدام النشط و25 ساعة من وقت الاستعداد، مع مقاومة لرذاذ الماء بمعيار IPX4. كما تدعم معيار MFi من آبل.

لم تكشف علي بابا بعد عن ما إذا كانت النظارات ستتوفر خارج الصين، في الوقت الحالي، تم إدراج النظارات على منصات التجارة الإلكترونية الصينية بسعر حوالي 537 دولار للطراز S1، وحوالي 268 دولار للطراز G1.

نظارات "كوارك" الذكية S1 مساعد ذكي قابل للارتداء
نظارات ذكية علي بابا نظارات AI نظارات كوارك الذكية

