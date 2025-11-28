يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من مدينة الفاشر السودانية، منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي.

فرار المدنيين من الفاشر

فرار المدنيين من الفاشر

وأشارت يونيسف في بيان لها الى أن أعداد الفارين من الفاشر في ارتفاع مستمر، مضيفة أن الأطفال يصلون إلى منطقة طويلة وهم منهكون، يبحثون عن عائلاتهم ويشارك العديد منهم قصصاً مفجعة عما عانوه.

وأوضحت يونيسف أنها توفر الرعاية الصحية والمياه النظيفة والمراحيض والدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة الأطفال وأسرهم.

الدعم السريع تسيطر على الفاشر

وفي نهاية أكتوبر الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بعد حصار دام أكثر من عام ونصف العام، تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.

وبعد دخول قوات الدعم السريع إلى الفاشر ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ونفذت إعدامات ميدانية خارج نطاق القضاء إلى جانب ارتكاب جرائم اغتصاب جماعي وعنف جنسي ضد النساء.