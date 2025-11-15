مناوي: ما حدث في الفاشر "إبادة جماعية" والمجتمع الدولي لم يعد قادرا على الصمت

اتهم مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، قوات الدعم السريع بارتكاب «انتهاكات خطيرة» في مدينة الفاشر السودانية، مؤكداً أن ما ظهر من مشاهد ووثائق لا يمثل سوى جزء محدود مما وقع على الأرض.

قال مناوي إن الأحداث التي شهدتها المدينة "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية"، مشيراًا إلى أنها تكرار لنمط الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور عام 2003.

أوضح في تصريحات صحفية أن "الطبيعة العنصرية لتكوين هذه القوات" دفعتها إلى استهداف مجموعات بعينها على أساس عرقي، لافتاً إلى أن المدنيين تعرضوا لعمليات قتل عشوائي طالت الأطفال والنساء وكبار السن وحتى المرضى داخل المستشفيات.

وشدد حاكم دارفور على أن المجتمع الدولي "لم يعد قادراا على تجاهل الحقائق"، خاصة بعد أن نشرت قوات الدعم السريع نفسها تسجيلات تظهر جانباً مما يجري، مؤكداً أن الفاشر ليست سوى "عينة مؤلمة" لما يحدث في مناطق أخرى مثل زمزم وغيرها في الإقليم.