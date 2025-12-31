قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
هل يعود للمصري القديم| باحث أثري يكشف تاريخ شجرة الكريسماس
مدبولي يترأس الاجتماع الأخير للحكومة في 2025
ردًا على استهداف مقر بوتين..قتلى ومصابون في قصف روسي على مناطق عدة بأوكرانيا
بعد رحيل أحمد عبد الرؤوف.. شوبير يكشف عن الأقرب لتولي إدارة الزمالك
تحقيقات وملفات

التنمية المحلية في 2025| الانتهاء من إعداد 16 مخطط تفصيلي بالمحافظات.. اعتماد نقاط الحيز العمراني لـ 230 مدينة و4758 قرية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

كشفت وزارة التنمية المحلية،عن انجازاتها خلال عام 2025، في ملف مبادرة زراعة 100 مليون شجر وملف المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية..

 

 

المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة  :

- خلال المرحلة الثالثة (2024/2025) تم التركيز على محاور الطرق الرئيسية في محافظات القاهرة الكبرى.

- تم إعداد دليل استرشادي موحد لمعايير التشجير لاختيار أشجار تلائم البيئة وقليلة استهلاك المياه .

- تطبيق منظومة تكويد رقمية للأشجار تتضمن تركيب لوحات تعريفية ذات كود تعريفي وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لكل شجرة لتحقيق المتابعة والإدارة الفعالة .

- خلال المرحلة الرابعة (2025/2026) تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة التنمية المحلية وعضوية وزارات البيئة والتعليم العالي ولجان فرعية بالمحافظات للمتابعة من التخطيط حتى الصيانة استهدفت محافظات جديدة (الإسكندرية، الدقهلية، السويس، الفيوم، الشرقية، قنا، البحر الأحمر).

- تم توقيع عقد لتوريد 75,693 شجرة.

- بدأ التوريد في نوفمبر 2025 ويستمر حتى يناير 2026 لمحافظات الفيوم والشرقية والإسكندرية، مع استكمال باقي المحافظات لاحقًا.

- جهود الوزارة في تفعيل المشاركة المجتمعية بالمبادرة الرئاسية: قامت مؤسسة (ازرع شجرة) من خلال المشاركة المجتمعية بالتبرع لهيئة نظافة وتجميل القاهرة لتطوير وتشجير شارع صلاح سالم الجديد (بحي الخليفة ) حيث تم زراعة عدد (90 شجرة اكاسيا نيدوزا – 50 ىشجرة تيكوما – 30 شجرة بوهميا – 25 نخيل ملوكي – 40 نخيل برتشارديا) بالإضافة لعدد 57000 نباتات زينة على مساحة 15000م.

* المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية :

- تم الانتهاء من إعداد (16) مخطط تفصيلي بالمحافظات بعدد (11) محافظة .

- تم إعداد قاعدة بيانات جيومكانية قابلة لـ (تعديل - إضافة ) البيانات طبقا لطبيعة وخصائص كل منطقة صناعية واحتياجاتها المستقبلية وتشتمل على البيانات الوصفية / المكانية للمناطق الصناعية.

- تم إدراج بيانات تلك المناطق ضمن منظومة البنية المعلوماتية المكانية التابعة للدولة وجارى الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لباقي المناطق بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال إدارة المساحة العسكرية .

* التنمية الريفية والحضرية :

- تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير : قامت الوزارة بأعمال التطوير وتنفيذ عدد من المشروعات بالمنطقة المحيطة بالمتحف (إعادة رصف طريق مصر / الإسكندرية الصحراوى من ميدان الرماية وحتى نفق حازم حسن  بطول ٧٫٥ كم ومتوسط عرض ۲۳م ، تنفيذ آبار (قايسونات) وبالوعات صرف مياه الأمطار بالطريق من الطريق الدائري حتى محور ٢٦ يوليو ، وأعمال إنارة للطريق ، رفع (330) ألف طن تراكمات موجودة بجانب الطريق الدائري المؤدى الى المتحف المصرى الكبير .

- الأحوزة العمرانية والتفصيلية:

 تم إعتماد نقاط الحيز العمرانى لعدد 230 مدينة بنسبة 100 % وعدد 4758 قرية بنسبة 98 %  وعدد 21740 عزبة وكفر ونجع بنسبة حوالى 80 % وتم الانتهاء من المخططات التفصيلية لعدد 23 مدينة في 11 محافظة بالتعاون بين الوزارة والهيئة والهندسية للقوات المسلحة ، كما تم الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لحوالي 70 قرية موزعة على3 محافظات.

- موقف المخططات الاستراتيجية : تم الانتهاء من 224 من إجمالي 230 مدينة على مستوي المحافظات ، كما تم الانتهاء من 4587 قرية من إجمالي القرى .

- الهوية البصرية للمحافظات: تم تشكيل عدد 2 لجنة ( لجنة الهوية البصرية بوزارة التنمية المحلية وقد قامت  بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وهيئة التخطيط العمراني لعرض نموذج الدليل الارشادي لتطبيقات معايير الهوية البصرية في المحافظات على مجلس الوزراء للاعتماد ، لجنة تطوير الميادين وقد قامت بالتنسيق مع المحافظات لترشيح ممثل عنها لعضوية لجنة تطوير الميادين وتم عقد الاجتماع الأول للجنة بمقر الجهاز القومي للتنسق الحضاري وتم الاتفاق على ترشيح (۳) ميادين من المحافظات مع توفير الجهة الممولة لمشروع التطوير ، وجاري موافاة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالبيانات المطلوبة وهي: الموقع العام - الوضع الحالي للميدان - الحركة المرورية - اجتماعية ووظيفية - الرؤية المطلوبة من الجهة ) .

التنمية المحلية منال عوض حصاد التنمية المحلية 2025 المخططات التفصيلية

