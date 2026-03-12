النص التاني.. أحمد رضوان يكلف أحمد أمين بمهمة سرية مع جاسوس ألماني خطير

بعد أن أقنعه بالعمل معه في تنظيمه السري من أجل تحرير مصر من الاحتلال الإنجليزي، يواصل شعراوي (أحمد رضوان) حثّ النص (أحمد أمين) على التعاون معه للحصول على معلومات من الجواسيس الألمان، بما يساعدهم على تطوير خططهم وتحركاتهم ضد الإنجليز. وبرز ذلك من خلال حثّه على جمع معلومات من جاسوس ألماني خطير يعمل مع الإنجليز، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من المسلسل الرمضاني النص التاني المعروض على قنوات ON بالتوازي مع عرضه على منصة يانجو بلاي.

وفي موقف طريف وكوميدي لا يخلو من الجدية، ظهر شعراوي (أحمد رضوان) متنكرًا في زي بائع عرقسوس بأحد شوارع القاهرة، برفقة النص (أحمد أمين) الذي كان متنكرًا بدوره في شخصية لبنانية يهودية تُدعى غصون صبّان، حيث وجّهه بضرورة استمرار تعاونه مع الجاسوسة الألمانية نادية (بسمة) وأهمية تنفيذ المهمة التي كلفته بها، والمتمثلة في الحصول على معلومات من جاسوس ألماني آخر خطير يمتلك معلومات مهمة عن الإنجليز.

كما حثّه على ابتكار طريقة ذكية تمكّنه من استدراج هذا الجاسوس للاعتراف دون اللجوء إلى العنف كوسيلة للضغط عليه، خاصة أنه قد ينهي حياته في أي لحظة إذا شعر بالخطر. وهو ما استصعبه النص، مبديًا بعض التذمر، ما دفع شعراوي إلى تذكيره بالهدف الأكبر من المهمة، وهي مصر التي تحتاج إلى جهوده في طريق التحرير والاستقلال.

وتدور أحداث المسلسل حول النص الذي يجد نفسه منخرطا في ألعاب جاسوسية مزدوجة لصالح مصر، في محاولة لحماية أسرته والحصول على هوية جديدة تتيح لابنه منصور الالتحاق بالمدرسة، ويستعين في ذلك بفريقه وسط عالم مليء بالمخاطر تدور أحداثه في مصر خلال الحرب العالمية الثانية.

مسلسل النص التاني من تأليف شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جويش ووجيه صبري، وإخراج حسام علي، ويشارك في المسلسل إلى جانب أحمد رضوان كل من: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، سامية الطرابلسي، ميشيل ميلاد، وبسمة، وهو من إنتاج أروما استوديوز.