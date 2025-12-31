الإعـ دام شنقا لعامل أنهى حياة شاب بسبب خلافات مالية في دشنا بـ قنا

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا، عاملًا، بالإعدام شنقًا، لقيامه بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات مالية بينهما بقرية أبو مناع، التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.

هيئة المحكمة



صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وبأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

العثور على جثة بترعة



وتعود وقائع القضية رقم 4009 لسنة 2025 جنايات دشنا، إلى ورود بلاغ من المدعو «أحمد . ر . أ»، مزارع، يفيد بتغيب نجله «طارق» عن المنزل، وبعد ثلاثة أيام عثر الأهالي على جثته بإحدى الترع بدائرة مركز دشنا.



وكشفت تحريات النقيب أحمد صبحي نصر، معاون وحدة مباحث مركز شرطة دشنا، أن مرتكب الواقعة هو «أحمد . س . ع»، 30 عامًا، عامل، حيث قام باصطحاب المجني عليه إلى أحد الطرق العامة الخالية من المارة، وما إن ظفر به حتى كال له عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده، ثم قام بنحره وألقى بجثته في إحدى الترع، وذلك إثر خلافات مالية بينهما.