تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة لحاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف
حوادث

لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي

أطفال اللبيني
أطفال اللبيني
ندى سويفى

أحالت محكمة جنايات الجيزة المتهم بقتل "أطفال اللبيني"، المعروف إعلاميًا بـ"قاتل أطفال فيصل"، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي قبل النطق بالحكم النهائي، وحددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم يوم 27 يناير المقبل.

وكشف ممثل النيابة العامة أن المتهم نفذ جريمته بطريقة باردة ومخطط لها مسبقًا، حيث دفع الطفل الصغير مصطفى وألقاه في مياه المصرف حتى فارق الحياة، قبل أن يعود لشقيقيه جني وسيف الدين لاستكمال باقي فصول الجريمة.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم اقتاد الطفلين داخل "توكتوك" إلى المنزل، حيث تعرض الطفل الأكبر لتأثير السم، ولم يمنحه فرصة النجاة، فجثم عليه وطبق يديه على أنفاسه وعنقه، حتى سكت جسده وفاضت روحه.

وأكدت النيابة أن الجريمة ارتكبت بعمد وسبق إصرار، مستغلاً المتهم ظروف الأطفال والأم، وأن جميع الوقائع التي ارتكبها المتهم تشير إلى برودة أعصاب وانعدام الرحمة.

وكانت نيابة جنوب الجيزة أحالت المتهم "أحمد. م"، مالك محل أدوية بيطرية، إلى محكمة الجنايات بتهم قتل الأطفال الثلاثة ووالدتهم عمدًا، والتزوير في أوراق رسمية، وإخفاء الجثث، وحيازة عقاقير طبية كيميائية.

محكمة جنايات محكمة جنايات الجيزة أطفال اللبيني مفتي الجمهورية

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
الشرقية
