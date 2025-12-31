أنهى حياة شقيقه من أجل الميراث.. الجنايات تعاقب جزار الحوامدية بالمؤبد

عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، أول درجة، برئاسة المستشار طلبة فوزى شلبى، رئيس المحكمة، جزار بالمدبح بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح أبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية، لقتله شقيقه بالسكين لخلاف على الميراث.



صدر الحكم برئاسة المستشار طلبة فوزى شلبى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور أحمد عبد البديع شتا، والمستشار جمال عبدالناصر سالم.



كشفت تحقيقات النيابة العامة بإشراف المستشار أسامة أبو الخير المحامى العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية قيام المتهم «محمود .ع .س»، 42 سنة، جزار بالمدبح، بدائرة مركز شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة بقتل المجنى عليه إسلام عبد المجيد عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وعلى أثر خلاف سابق فيما بينه وبين المجنى عليه وأشقائه تشاجروا سويا مستخدما سلاح أبيض وما أن اشتد الشجار حتى انهال عليه بالضرب بالعديد من الضربات بسلاح أبيض سكين فاستقرت أحدها بجسده محدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه.



وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وكشفت تحريات الرائد شرطة هيثم محمد رمضان، معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية صحة الواقعة وقيام المتهم بارتكابها وذلك على أثر نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيقه المتهم وذلك لوجود خلافات عائلية بسبب الميراث تطورت إلى تسابك بالأيدى واعتداء كل طرف على الآخر وعلى أثرها قام المتهم بطعن شقيقه المتوفى طعنة نافذة بسكين كان بحوزته أدت إلى إصابته وأودت بحياته عقب انتقاله إلى مستشفى القصر العينى نقلا من مستشفى الحوامدية العام.