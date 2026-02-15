بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بنك في الأسواق في 2026

أصبح الباوربنك ضرورية لكل من يحتاج إلى حلول شحن محمولة. في عام 2026، يقدم السوق مجموعة واسعة من الخيارات بميزات متطورة مثل الشحن اللاسلكي Qi2، وبطاريات عالية السعة، وتصاميم صغيرة الحجم.

تُعدّ هذه الشواحن المحمولة مثاليةً لشحن أجهزة مثل أجهزة آيفون، وسماعات إيربودز، وحتى الأجهزة اللوحية طوال اليوم. إليكم أفضل الشواحن المحمولة المغناطيسية المتوفرة هذا العام، بالإضافة إلى أبرز ميزاتها.

باوربنك



1. باوربنك أنكر نانو

باوربنك نانو من أنكر

السعر: 59.99 دولارًا

السعة: 5000 مللي أمبير

صممت أنكر باوربنك نانو مع التركيز على سهولة الحمل والاستخدام. بسماكة 0.34 بوصة فقط ووزن 4.3 أونصة، يُمكن وضع هذا البنك بسهولة في الجيب أو الحقيبة. يشحن أجهزة آيفون لاسلكيًا بقوة 15 واط بتقنية MagSafe، ويدعم الشحن السلكي بقوة 20 واط عبر منفذ USB-C.

يشحن الجهاز نفسه في أقل من ساعتين، ويمكنه شحن هاتف آيفون 16 برو إلى 25% في 42 دقيقة. كما أن غطاؤه الخلفي اللطيف على البشرة وحوافه المنحنية تجعله مريحًا للاستخدام اليومي.

يُعدّ هذا الشاحن المتنقل الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يحتاجون إلى خيار نحيف وخفيف الوزن لشحن سريع. مع ذلك، قد لا تكفي سعته البالغة 5000 مللي أمبير للشحن المتكرر أو الاستخدام المطوّل.

باوربنك

2. باوربنك Anker MagGo



باوربم Anker-MagGo

السعر: 79.86 دولارًا

السعة: 10000 مللي أمبير

صممت شركة أنكر بنك الطاقة MagGo ليجمع بين القوة والوظائف المتعددة. فهو يتميز بشحن لاسلكي معتمد بتقنية Qi2 بقدرة 15 واط ومنفذ USB-C قادر على إخراج طاقة تصل إلى 20 واط.

يُتيح الحامل القابل للطي المدمج للمستخدمين تثبيت هواتفهم أثناء الشحن، مما يُسهّل إجراء مكالمات الفيديو أو مشاهدة الوسائط. كما توفر الشاشة الذكية معلومات فورية حول مستوى البطارية ووقت الشحن.

يُعدّ هذا الشاحن المتنقل خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى سعة أكبر لتشغيل أجهزة متعددة أو لرحلات طويلة. صحيح أن وزنه البالغ 250 غرامًا يجعله أقل سهولة في الحمل مقارنةً بالنماذج الأقل سمكًا، إلا أن الميزات الإضافية التي يوفرها تبرر حجمه.

3. باوربنك Baseus PicoGo AM61



Baseus-PicoGo-AM61

السعر: 64.99 دولارًا

السعة: 10000 مللي أمبير

ركزت شركة Baseus على السرعة والتنوع في جهاز PicoGo AM61. فهو يوفر شحنًا لاسلكيًا معتمدًا بتقنية Qi2.2 بقدرة 25 وات وشحنًا سلكيًا بمنفذ USB-C بقدرة 45 وات.

يُتيح كابل USB-C المدمج ومنفذ الشحن الإضافي للمستخدمين شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد. ويضمن التوافق المغناطيسي القوي شحنًا لاسلكيًا مستقرًا، بينما يمنع نظام التبريد المصنوع من الجرافين ارتفاع درجة الحرارة.