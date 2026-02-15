قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة للشيوخ: توزيع أجهزة علاج الأورام وفق خريطة صحية دقيقة
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بنك في الأسواق في 2026

باوربنك نويز Qi2 ماج سيف
باوربنك نويز Qi2 ماج سيف
لمياء الياسين

أصبح الباوربنك  ضرورية لكل من يحتاج إلى حلول شحن محمولة. في عام 2026، يقدم السوق مجموعة واسعة من الخيارات بميزات متطورة مثل الشحن اللاسلكي Qi2، وبطاريات عالية السعة، وتصاميم صغيرة الحجم.

تُعدّ هذه الشواحن المحمولة مثاليةً لشحن أجهزة مثل أجهزة آيفون، وسماعات إيربودز، وحتى الأجهزة اللوحية طوال اليوم. إليكم أفضل الشواحن المحمولة المغناطيسية المتوفرة هذا العام، بالإضافة إلى أبرز ميزاتها.

باوربنك


1. باوربنك أنكر نانو

باوربنك نانو من أنكر
السعر: 59.99 دولارًا

السعة: 5000 مللي أمبير

صممت أنكر باوربنك نانو مع التركيز على سهولة الحمل والاستخدام. بسماكة 0.34 بوصة فقط ووزن 4.3 أونصة، يُمكن وضع هذا البنك بسهولة في الجيب أو الحقيبة. يشحن أجهزة آيفون لاسلكيًا بقوة 15 واط بتقنية MagSafe، ويدعم الشحن السلكي بقوة 20 واط عبر منفذ USB-C.

يشحن الجهاز نفسه في أقل من ساعتين، ويمكنه شحن هاتف آيفون 16 برو إلى 25% في 42 دقيقة. كما أن غطاؤه الخلفي اللطيف على البشرة وحوافه المنحنية تجعله مريحًا للاستخدام اليومي.

يُعدّ هذا الشاحن المتنقل الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يحتاجون إلى خيار نحيف وخفيف الوزن لشحن سريع. مع ذلك، قد لا تكفي سعته البالغة 5000 مللي أمبير للشحن المتكرر أو الاستخدام المطوّل.

باوربنك

2. باوربنك Anker MagGo


باوربم Anker-MagGo
السعر: 79.86 دولارًا

السعة: 10000 مللي أمبير

صممت شركة أنكر بنك الطاقة MagGo ليجمع بين القوة والوظائف المتعددة. فهو يتميز بشحن لاسلكي معتمد بتقنية Qi2 بقدرة 15 واط ومنفذ USB-C قادر على إخراج طاقة تصل إلى 20 واط.

يُتيح الحامل القابل للطي المدمج للمستخدمين تثبيت هواتفهم أثناء الشحن، مما يُسهّل إجراء مكالمات الفيديو أو مشاهدة الوسائط. كما توفر الشاشة الذكية معلومات فورية حول مستوى البطارية ووقت الشحن.

يُعدّ هذا الشاحن المتنقل خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى سعة أكبر لتشغيل أجهزة متعددة أو لرحلات طويلة. صحيح أن وزنه البالغ 250 غرامًا يجعله أقل سهولة في الحمل مقارنةً بالنماذج الأقل سمكًا، إلا أن الميزات الإضافية التي يوفرها تبرر حجمه.

3. باوربنك Baseus PicoGo AM61


Baseus-PicoGo-AM61
السعر: 64.99 دولارًا

السعة: 10000 مللي أمبير

ركزت شركة Baseus على السرعة والتنوع في جهاز PicoGo AM61. فهو يوفر شحنًا لاسلكيًا معتمدًا بتقنية Qi2.2 بقدرة 25 وات وشحنًا سلكيًا بمنفذ USB-C بقدرة 45 وات.

يُتيح كابل USB-C المدمج ومنفذ الشحن الإضافي للمستخدمين شحن ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد. ويضمن التوافق المغناطيسي القوي شحنًا لاسلكيًا مستقرًا، بينما يمنع نظام التبريد المصنوع من الجرافين ارتفاع درجة الحرارة.

الشحن اللاسلكي الشحن اللاسلكي Qi2 الشواحن المحمولة أجهزة آيفون سماعات إيربودز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

حمزة شوشة

حمزة شوشة يحصد فضية كأس العالم لسيف المبارزة بصربيا

طائرة سيدات الأهلي

تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ختام سوبر سيدات الطائرة

فريق بتروجيت

إنجاز تاريخي جديد لنادي بتروجت في بطولة الألعاب العربية لتنس الطاولة

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد