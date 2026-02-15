وزير المالية: 400 جنيه نقدًا للبطاقات التموينية فى الحزمة الاجتماعية

قال أحمد كجوك وزير المالية إنه عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي الحزمة الاجتماعية العاجلة والذي وجه بتطبيقها فورا.

وأضاف أن هناك ٦ إجراءات رئيسية للحزمة الاجتماعية بتكلفة ٤٠ مليار جنيه، لافتا أنه سيتم التركيز بشكل مباشر علي الفئات الأقل دخلا دون غيرهم بحيث تعمل الإجراءات علي تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلي أن الحزمة تتضمن ٤٠٠ جنيه نقدا للبطاقات التموينية بمعدل ١٠ ملايين بطاقة لمدة شهرين.

كما سيتم دعم برنامج تكافل وكرامة ومساندة إضافية للأسر بقيمة ٤٠٠ جنيه نقدي لمدة شهرين ل٥.٢ مليون أسرة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ذكر أن تكلفة الحماية الاجتماعية ٤٠ مليار جنيه هي مبلغ إضافي، لافتا أن هذا نتيجة لتحسن عدد من المؤشرات مثل خفض التضخم وزيادة النمو.

وأضاف رئيس الوزراء أن الموضوع الأول سيكون دعما نقديا علي دفعتين شهر رمضان والعيد ل١٥ مليون أسرة منهم ٥ ملايين تكافل وكرامة و١٠ ملايين أسر للأسر المستحقة.

وأشار رئيس الوزراء إلي أن الموضع الثاني سيتم ضخ مبلغ ٣ مليارات جنيه للعلاج علي نفقة الدولة و٣ مليارات لقوائم الانتظار و٣ مليارات لدخول محافظ المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل في شهر أبريل المقبل.

وأشار إلي أن المحور الثالث مخصص للفلاح حيث سيتم صرف ٤ مليارات جنيه فروق أسعار القمح.

وأشار إلي أن المحور الرابع صرف ١٥ مليار جنيه والإسراع من الانتهاء من المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.



