نادي العلوم بطنطا ينظم ندوة للتوعية بالغذاء الصحي في اليوم العالمي لسرطان الأطفال

نظم نادي العلوم المركزي بطنطا ندوة عن اليوم العالمي لسرطان الأطفال للتوعية بالغذاء الصحي.

وجاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

تحرك عاجل

كما تضمنت الندوة شرح أن التغذية الصحية هي الدرع الأول للوقاية من السرطان، من خلال تعزيز المناعة، والتركيز على الأغذية الطبيعية الملونة، والتقليل من السكريات واللحوم المصنعة، والاعتماد على نظام غذائي صحي ومتوازن، يسهم في رفع كفاءة الجهاز المناعي، لمقاومة الخلايا السرطانية، والحد من تدهور الجسم.

توعية المجتمع

وخلال الندوة، تم تقديم العديد من النصائح الغذائية للوقاية من السرطان، ويعود اللون الذهبي لشعار اليوم العالمي لسرطان الاطفال إلى لون الذهب، كمعدن ثمين، وبما أن أطفالنا أغلي كنز نمتلك، فيعتبر رمز مناسب.

كماتم تنفيذ الندوة بإشراف كل من سحر بخيت و عزة المحمدي، و رانيا الزيات، مدير نادي العلوم.