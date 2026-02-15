22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ

أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، التزام الهيئة بتوفير خدمات علاج الأورام عبر مستشفياتها المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن 223 ألف مريض أورام يتلقون العلاج حاليًا داخل 24 مستشفى تابعة للهيئة.

وأوضح، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن إجمالي تكلفة علاج الأورام بمختلف أنواعه، سواء العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو غيره، بلغ نحو 9.5 مليار جنيه داخل مستشفيات التأمين الصحي، مؤكدًا مشاركة الهيئة في مختلف المبادرات الرئاسية والصحية لمكافحة الأورام.

تكلفة العلاج على نفقة الدولة مؤخرًا وصلت إلى 13.9 مليار جنيه وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة مؤخرًا وصلت إلى 13.9 مليار جنيه، استفاد منها نحو 146 ألف حالة. وكشف عن وجود ما يقرب من 35 ألف مريض أورام مدرجين على قوائم الانتظار ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة.

من جانبه، شدد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، على أن الحد الأقصى لانتظار مرضى السرطان لا يتجاوز ثلاثة أشهر، في إطار خطة الوزارة لتسريع تقديم الخدمة وتقليل مدد الانتظار. وفي المقابل، طالب النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الصحة بعرض خطة واضحة للتعامل مع قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا ضرورة تحسين توجيه الخدمة الطبية للمواطنين. كما تساءل عن آليات الميكنة داخل المنظومة، مشددًا على أهمية الفصل بين القرار المالي والقرار العلاجي لضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمة للمرضى.