وزير الصحة للشيوخ: تطوير 54 مستشفى ومبادرات الكشف المبكر عن الأورام لتخفيف ضغوط العلاج

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يستدعي تعزيز الدعم والتوسع في الخدمات لضمان حصول المواطنين على العلاج اللازم.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل وصل عدد المنتفعين بها نحو 18 مليون مواطن، فيما تم تنفيذ 1255 مشروعًا صحيًا خلال عشر سنوات بتكلفة إجمالية 222.37 مليار جنيه، ضمن جهود تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي على مستوى الجمهورية.

تنفيذ 20 مستشفى جديدا بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه

وأشار عبد الغفار إلى أن العام الجاري سيشهد الانتهاء من تنفيذ 20 مستشفى جديدة بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، كما تستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028 رفع كفاءة 54 مستشفى، بالإضافة إلى استكمال مستشفى طوخ بمحافظة القليوبية.

وفيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة، قال الوزير إن 6 ملايين و201 ألف قرار علاج صدرت خلال السنوات الماضية، حيث بدأ التمويل بـ8 مليارات جنيه ليصل هذا العام إلى نحو 30 مليار جنيه، بإجمالي تمويل 46 مليارًا و751 مليون جنيه لتغطية جميع القرارات الصادرة، مؤكداً حرص الدولة على استمرار التوسع في مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

وأوضح عبد الغفار أن توزيع الأجهزة الطبية يتم وفق الخريطة السكانية على مستوى المحافظات، بما يحقق الكفاءة ويراعي احتياجات كل منطقة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تهدف إلى الصحة العامة والوقاية من الأمراض قبل وقوعها، عبر 15 مبادرة رئاسية تشمل الكشف المبكر عن الأورام.

وأضاف الوزير أن مصر تضم 728 مستشفى، و5426 وحدة رعاية أساسية، و4679 مكتب صحة، فيما وصل إجمالي مخصصات وزارة الصحة للعام المالي 2026 إلى 406 مليار جنيه، ويستفيد من التأمين الصحي نحو 70 مليون مواطن بتكلفة 240.5 مليار جنيه.

وأكد عبد الغفار أن تطوير المستشفيات ورفع كفاءة المنظومة الصحية سيقلل التردد على المستشفيات بنسبة 70%، موضحاً أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستحد بشكل تدريجي من الحاجة إلى العلاج على نفقة الدولة، لضمان توفير العلاج المناسب في الوقت الصحيح لكل مواطن.