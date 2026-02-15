قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
برلمان

وزير الصحة للشيوخ: تطوير 54 مستشفى ومبادرات الكشف المبكر عن الأورام لتخفيف ضغوط العلاج

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لـ  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أن القطاع الصحي يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يستدعي تعزيز الدعم والتوسع في الخدمات لضمان حصول المواطنين على العلاج اللازم.

وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل وصل عدد المنتفعين بها نحو 18 مليون مواطن، فيما تم تنفيذ 1255 مشروعًا صحيًا خلال عشر سنوات بتكلفة إجمالية 222.37 مليار جنيه، ضمن جهود تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي على مستوى الجمهورية.

 تنفيذ 20 مستشفى جديدا بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه

وأشار عبد الغفار إلى أن العام الجاري سيشهد الانتهاء من تنفيذ 20 مستشفى جديدة بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، كما تستهدف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2027/2028 رفع كفاءة 54 مستشفى، بالإضافة إلى استكمال مستشفى طوخ بمحافظة القليوبية.

وفيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة، قال الوزير إن 6 ملايين و201 ألف قرار علاج صدرت خلال السنوات الماضية، حيث بدأ التمويل بـ8 مليارات جنيه ليصل هذا العام إلى نحو 30 مليار جنيه، بإجمالي تمويل 46 مليارًا و751 مليون جنيه لتغطية جميع القرارات الصادرة، مؤكداً حرص الدولة على استمرار التوسع في مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية.

وأوضح عبد الغفار أن توزيع الأجهزة الطبية يتم وفق الخريطة السكانية على مستوى المحافظات، بما يحقق الكفاءة ويراعي احتياجات كل منطقة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تهدف إلى الصحة العامة والوقاية من الأمراض قبل وقوعها، عبر 15 مبادرة رئاسية تشمل الكشف المبكر عن الأورام.

وأضاف الوزير أن مصر تضم 728 مستشفى، و5426 وحدة رعاية أساسية، و4679 مكتب صحة، فيما وصل إجمالي مخصصات وزارة الصحة للعام المالي 2026 إلى 406 مليار جنيه، ويستفيد من التأمين الصحي نحو 70 مليون مواطن بتكلفة 240.5 مليار جنيه.

وأكد عبد الغفار أن تطوير المستشفيات ورفع كفاءة المنظومة الصحية سيقلل التردد على المستشفيات بنسبة 70%، موضحاً أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستحد بشكل تدريجي من الحاجة إلى العلاج على نفقة الدولة، لضمان توفير العلاج المناسب في الوقت الصحيح لكل مواطن.

وزير الصحة مبادرات الكشف المبكر ضغوط العلاج الأورام

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

طلعت مصطفى

تسهم في دعم الأمن الغذائي.. طلعت مصطفى تتصدر قائمة بنك الطعام المصري | فيديو

ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات

منال عوض: مشروع البيوجاز بالمجازر يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية ويخلق فرص عمل جديدة

شكوي تراكم المخلفات بمنطقة مساكن الصفراء

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة رفع المخلفات في مساكن الصفراء بالبحيرة ومعالجة أسباب تراكمها

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد