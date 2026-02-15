وزير المالية : زيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه

قال أحمد كجوك، وزير المالية: إن الحزمة الاجتماعية تتضمن زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بقيمة 3 مليارات جنيه، إلى جانب دعم مالي إضافي بقيمة 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجّه بزيادة المبلغ حال الاحتياج، مؤكدًا أن ذلك سيلبي احتياجات المرضى.

وأضاف وزير المالية أن الحزمة تشمل أيضًا تبكير دخول محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل، بتكلفة 3.3 مليارات جنيه.

وتابع أن الحزمة تتضمن دعم مبادرة «حياة كريمة» بقيمة 15 مليار جنيه، للإسراع في الانتهاء من مشروعات المبادرة، مثل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أن المرحلة الأولى تضم نحو 1000 مشروع، وسيتم الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة.

وأشار إلى أن الحزمة الاجتماعية تتضمن كذلك دعم ومساندة مزارعي القمح، لافتًا إلى أن الدعم يشمل 4 مليارات جنيه تمثل تكلفة زيادة أسعار توريد أردب القمح لموسم 2026.