مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة رفع المخلفات في مساكن الصفراء بالبحيرة ومعالجة أسباب تراكمها

شكوي تراكم المخلفات بمنطقة مساكن الصفراء
شكوي تراكم المخلفات بمنطقة مساكن الصفراء
حنان توفيق

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، جهاز تنظيم إدارة المخلفات باتخاذ إجراءات سريعة بشأن الشكاوى الواردة بمواقع التواصل الاجتماعي عن تضرر المواطنين من تراكم المخلفات بمنطقة مساكن الصفراء مركز بدر - محافظة البحيرة .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكم المخلفات وإزالة أسبابها والتأكد من عدم تكرارها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأشارت د. منال عوض إلى أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات قام بالتدخل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لبحث الشكوى ووضع الحلول المناسبة لها ورفع كافة المخلفات من المنطقة المتضررة ، حيث قامت الأجهزة المعنية بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة البحيرة ومركز بدر بتوجيه معدات لرفع المخلفات من المنطقة المتضررة وبحث أسباب الشكوي وتلافيها بشكل مستدام.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه بالفحص تبين أنها نتيجة تسريب بمياه الصرف الصحي وقيام بعض المواطنين بإلقاء المخلفات بالمكان مما أدى إلى تراكم المخلفات واختلاطها بمياه الصرف الصحي المتسربة ونتج عنه انبعاث روائح كريهة، وتم على الفور رفع المخلفات من المكان المشار إليه وردم الأماكن المنخفضة نتيجة تراكم مياه الصرف باستخدام الرمال وتأهيل الموقع بالكامل .

ووجّهت د.منال عوض بالمتابعة الدورية لكافة المواقع القريبة من المناطق السكنية وتكثيف خدمات جمع المخلفات ونقلها للأماكن المخصصة لذلك لتجنب تكرار هذا السلوك مرة أخرى، وتوعية المواطنين بأهمية التعاون مع الجهات المختصة بتجنب السلوكيات الخاصة بإلقاء المخلفات بغير الأماكن المخصصة لها وذلك للحفاظ على البيئة والصحة العامة والمظهر الحضاري.

مساكن الصفراء بالبحيرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تسريب بمياه الصرف الصحي

