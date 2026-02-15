ضبط أصحاب 6 مخابز استولوا على 43 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من ضبط أصحاب 6 مخابز بطنطا وقطور وكفر الزيات، استولوا على 43 جوال دقيق بلدى مدعم ، وتصرفوا فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتربحوا ماليا بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

تحرك تنفيذي

تلقى ناصر العفيفى، وكيل مديرية التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 6 مخابز بطنطا وقطور وكفر الزيات، استولوا على 43 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم، بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

تحرك عاجل

تم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

حملات رقابية

وأكد وكيل مديرية التموين بالغربية أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف، وأن الوزارة والمديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، لافتا إلى أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.