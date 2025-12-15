قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تأجيل محاكمة ربة منزل أنهت حياة طفلتيها بأسيوط

المتهمة
المتهمة
إيهاب عمر

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة ربة منزل، أنهت حياة ابنتيها غرقا في بانيو بمنزلها وشرعت في التخلص من شقيقيهما بقرية المطمر بمركز ساحل سليم،لجلسة اليوم الاول من دور شهر مارس القادم للمرافعة.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار ناجح عبد الحميد محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وئام سامي نجيب الرئيس بالمحكمة و مصطفى رشاد طرة نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عليان جامع و أحمد سعد.

اغرقت طفلتيها في البانيو 

وكان المستشار تامر محمود محمد، المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية ، أحال المتهمة " آية . أ . ع " 34 عاما ، ربة منزل إلى محكمة الجنايات لقيامها بقتل طفلتيها وشروعها في قتل آخر عمدا مع سبق الإصرار وقامة بحملهما أثناء نومهما ووضعهما في بانيو بمنزلهم وألقت عليهما الماء وقامت بالضغط عليهما حتى فارقا الحياة .

واتهمت النيابة العامة " آيه . أ . ع " 34 عاما حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية " ربة منزل " انه في 21 ابريل 2024 بقرية المطمر بمركز ساحل سليم في أسيوط ، قتلت نجلتها " إسراء . د . ع " عمدا مع سبق الإصرار ، لما أوعز إليها شيطانها اقترف إثمها فبيتت النية وتفكرت بروية وصممت على تحقيق المنية واعدت لذلك  مخططا إجراميا أحكمت دقائقه درسا وتحينت سفر زوجها إلى عمله واختارت اليوم التالي لذلك موعدا لتنفيذه ، وما أن ظفرت بالمجني عليها حتى أطبقت على جيدها خنقا فخارت قواها ، وأجهزت عليها بان قامت بحملها إلى حوض الاستحمام " بانيو " وغمرتها بالمياه حتى أودت بحياتها غرقا.

وقد اقترنت بتلك الجناية جنايتين اخرتين وهي قتلها نجلتها الأخرى " دعاء . د . ع " عمدا مع سبق الإصرار بان حملتها أثناء نومها ووضعتها في حوض الاستحمام " بانيو " وغمرتها بالمياه حتى أودت بحياتها ، كما شرعت في قتل نجلها الثالث " حمزة . د . ع " عمدا مع سبق الإصرار وما أن أمسكت به حاولت خنقه وأخذت تعتصره بيديها إلا انه قد خاب اثر جريمتها وتمكن من الفرار هربا منها واستغاث بالأهالي.

