شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
تعرف علي كواليس رحلة بزوغ نجومية محمد صلاح من مونديال الشباب إلي قمة ليفربول

عبدالحكيم أبو علم

يبحث المنتخب الوطني عن إنجاز جديد في بطولة أمم افريقيا التي ستقام بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتي 18 يناير المقبل.

يعلق المنتخب الوطني أماله علي قائده محمد صلاح نجم ليفربول وواحد من افضل واقوي لاعبي العالم.

وخاض صلاح مباراته الأولي بقميص المنتخب الوطني عام 2011 ، ويتواجد صلاح في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 63 هدفا في 109 مباريات، بفارق 5 أهداف خلف حسام حسن، المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، ومتصدر القائمة.

وفاز محمد صلاح بالعديد من الجوائز الفردية، من بينها هداف الدوري الإنجليزي 4 مرات، كان آخرها في الموسم الماضي أيضا، ليتقاسم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين فوزا بجائزة (الحذاء الذهبي)، مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري.

كما شهد الموسم الماضي أيضا فوزه بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب بالبطولة من رابطة بريميرليج وكما فاز بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا من رابطة النقاد البريطانيين للمرة الثالثة.

كما نال صلاح جائزة أفضل لاعب في إنجلترا، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين، الموسم الماضي أيضا، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحصل عليها 3 مرات.

وساهم تألق صلاح في الموسم الماضي، الذي قاد فيه ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه ليتقاسم الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة بالاشتراك مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، في حصوله على المركز الرابع في قائمة جائزة الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية هذا العام، ليصبح هذا هو أفضل ترتيب يحققه طوال مشواره الكروي.

كما تم ترشيح صلاح للمنافسة على جائزة (ذا بست) لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما رشح للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لكنه لم يتمكن من حصد جائزته الثالثة، التي حصل عليها عامي 2017 و2018، بعدما توج بها المغربي أشرف حكيمي هذا العام.

بداية النجومية

ولفت صلاح الأنظار في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عام بكولومبيا حيث قاد أحفاد الفراعمة للتأهل لدور 16 وقاد منتخب مصر الإوليمبي للتأهل لربع نهائي منافسات إولمبياد لندن .

وبعد ذلك بدأ صلاح مسيرته الإحترافية من بوابة بازل والذي حقق معه لقب الدوري السويسري ثم أنتقل الي تشيلسي في شتاء 2014 ومنها معارا الي فيورنتنيا ثم إنتقال الي روما قبل أن تكون الرحلة الذهبية الي ليفربول في صيف 2017.

وخلال مسيرته الاحترافية ، توج صلاح بـ13 لقبا مع مختلف الأندية الأوروبية التي دافع عن ألوانها، حيث نال الدوري السويسري مرتين مع بازل، والدوري الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات بواقع لقب وحيد مع تشيلسي ولقبين مع ليفربول، ولقب وحيد بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية مع ليفربول.

وصنع صلاح التاريخ مع ليفربول، الذي بات أحد أساطيره، حيث يتواجد حاليا في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للفريق العريق بكل المنافسات، كما يحتل حاليا المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في عصره الحديث (بريميرليج)، الذي انطلقت نسخته الأولى موسم 1992 / 1993.

ويرغب صلاح في إنهاء سوء الحظ الذي يصادفه دائما بكأس الأمم الأفريقية، والذي استمر معه في النسخة الماضية للمسابقة، التي شهدت إصابته في مرحلة المجموعات بالبطولة، مما دفعه للخروج من معسكر المنتخب المصري والذهاب للعلاج بإنجلترا، ليغيب عن لقاء الفريق بدور الـ16 الذي خسره بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

النادي الاهلي محمد صلاح كرة القدم فريق ليفربول المنتخب الوطني

