الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عادل نصار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يسهم في تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

منخفض جوي في طبقات الجو العليا سبب الأمطار على شمال البلاد

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث شهدت بعض المحافظات خلال الساعات الماضية أمطارًا تراوحت شدتها من محافظة إلى أخرى، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

أمطار متفاوتة الشدة مستمرة حتى الثلاثاء على عدة محافظات

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار المتوسطة، التي قد تغزر أحيانًا، تتركز على السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحري، ومناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، مع فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى استمرار التأثر بالمنخفض الجوي حتى يوم الثلاثاء، مع نشاط ملحوظ للرياح، وهو ما يقلل من فرص تكون الشبورة المائية المؤثرة، مؤكدة أن الشبورة المتوقعة خلال صباحي الثلاثاء والأربعاء ستكون محدودة التأثير على الطرق.

ولفتت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه مع نهاية الأسبوع واستقرار الأحوال الجوية ووجود مرتفع جوي، وهدوء سرعات الرياح، تزداد فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات المرور، خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية.
 

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

