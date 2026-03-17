قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لامين يامال .. الفتى الذهبي المتجه إلى تحطيم رقم راؤول

منتصر الرفاعي

يثبت لامين يامال نجم نادي برشلونة الشاب، يومًا بعد يوم أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية مع كل مباراة يقترب فيها أكثر من تحطيم أرقام قياسية صمدت لعقود ويحملها أسطورة ريال مدريد، راؤول جونزاليس.

أرقام قياسية مبكرة

وفقًا لشبكة "PlanetFootball"، أصبح يامال أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 30 مباراة، كما سجل نهاية الأسبوع الماضي هدفه الخمسين في مسيرته، متفوقًا على نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في نفس العمر تقريبًا.

مطاردة رقم راؤول في الدوري الإسباني

راؤول جونزاليس يحمل الرقم القياسي لأفضل موسم تهديفي للاعب دون 19 عامًا في تاريخ الدوري الإسباني بعدما سجل 29 هدفًا مع ريال مدريد موسم 1995-1996 وقد بدأ راؤول مسيرته كأصغر لاعب يظهر مع الفريق الأول قبل أن يصبح أحد أعظم مهاجمي النادي الملكي.

يقترب يامال، البالغ 18 عامًا، من معادلة هذا الرقم التاريخي حيث يفصل بينه وبين الرقم القياسي خمسة أهداف فقط، وستة أهداف عن تحطيمه، مع تبقي 10 مباريات لنادي برشلونة هذا الموسم. ويبدو أن المهمة ممكنة جدًا في ظل مستواه المذهل مؤخرًا، إذ سجل سبعة أهداف في آخر سبع مباريات، بما في ذلك أول ثلاثية له في مسيرته بالدوري الإسباني.

كتابة تاريخ مبكر في أوروبا

لامين يامال لا يُظهر موهبة فحسب، بل يكتب تاريخا جديدا في كرة القدم الأوروبية وهو في سن صغيرة. 

ومع هذا الأداء الرائع والمستمر، يبدو أن تحطيم الرقم القياسي الذي صمد 30 عامًا أصبح قريبا مما قد يجعله أحد أساطير برشلونة المستقبلية. كما اقترب من أن يصبح أصغر لاعب يصل إلى 100 مباراة في كرة القدم الأوروبية مواصلًا مسيرته على خطى الأرقام القياسية الفريدة.

إشادة هانز فليك

وعن يامال، قال هانز فليك مدرب برشلونة بعد هدفه الحاسم أمام أتلتيك بلباو: "إنه يتدرّب كثيرًا على مثل هذه المواقف ومن الرائع أن يكون لدينا لاعب بهذا المستوى، فهو قادر على حسم المباريات بحركة واحدة".

لامين يامال نادي برشلونة دوري أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي راؤول جونزاليس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

