قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ليلة القدر 27 رمضان الآن.. خيرات وأرزاق وعافية بـ5 أدعية للفجر

دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر
أمل فوزي

تفتح السماء أبوابها أمام دعاء ليلة القدر في 27 رمضان الآن ، والذي أوشك وقته على النفاذ، حيث بدأ منذ ساعات مغرب أمس الأربعاء ولم يتبق من وقت دعاء ليلة القدر 27 رمضان سوى أقل من أربع ساعات،  ولأن ليلة 27 رمضان التي نشهدها الآن أرجى الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان لتحري ليلة القدر فيها، فإنه مهما اختلفت صيغة دعاء ليلة القدر في 27 رمضان الآن وكلماته ، فهو طرق متعددة لذات الهدف، وهو إدراك ليلة القدر والفوز بفضلها العظيم، ولعل دعاء ليلة القدر 27 رمضان الآن بـ اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا من أكثر الأدعية المعروفة ، فالسؤال هنا هل هناك صيغ أخرى من دعاء ليلة القدر في 27 رمضان أم أنها الصيغة الوحيدة.

دعاء ليلة القدر 27 رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن دعاء ليلة القدر في 27 رمضان، ورد بروايات متعددة في كثير من نصوص السُنة النبوية الشريفة، وعن دعاء ليلة القدر في 27 رمضان ، فهناك عدد من أدعية ليلة القدر المأثورة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم.

واستشهدت بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني».

وأوضحت “ الإفتاء” في تحديدها أفضل صيغ دعاء ليلة القدر في 27 رمضان الآن، أن هذا هو الدعاء الذي علمه النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم المؤمنين، وللمؤمنين من بعدها في ليلة القدر.

وأشارت إلى أنه دعاء جامع، فيه الثناء على الله تعالى، والتذلل وطلب الصفح والمغفرة، وهذا الحال الذي يناسب ليلة القدر، كما أنه يمكن أن يدعو الإنسان بما شاء فيها، ولاسيما ما كان يقوله النبي صلى الله عليه في تهجده في الليل.

وتابعت: ومن دعاء ليلة القدر في 27 رمضان ما ورد عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان.

وأردفت: وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، وليدع العبد ربه أن يلطف به بما يقدر عليه في هذه الليلة، وأن ييسر له الهدى والتوفيق، وأن يقيه المهالك والمساوئ من أمور الدنيا والآخرة.

أفضل أدعية ليلة القدر 27 رمضان

ورد عن أفضل أدعية ليلة القدر 27 رمضان أنه يستحب الإكثار من الدعاء في هذه الليالي العظيمة بما يحب كل شخص من الدعاء، وخاصة الأدعية المأثورة والجامعة، وفيما يأتي ذكر مجموعة من الأدعية المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كأمثلة من أفضل دعاء في ليلة القدر 27 رمضان :

1- اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

2- اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين وإلى وجهك ناظرين.

3- اللّهم أحينا مستورين، وأمتنا مستورين، وابعثنا مستورين، وأكرمنا بلقائك مستورين، اللّهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض.

4- اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين.

5- اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

6-اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين.

7- اللّهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم، اللّهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة.

8- «اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي».

9- «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا».

10- «دَعْوةُ ذي النُّونِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّها لم يَدْعُ بها مُسلمٌ ربَّه في شيءٍ قَطُّ إلَّا استَجابَ له».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

ترشيحاتنا

بالصور

سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني
سوق السيارات الصيني

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

السكوالين
السكوالين
السكوالين

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد