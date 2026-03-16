ابتهالات ومدائح نبوية.. الجامع الأزهر ينظم فعالية كبرى على هامش احتفالية ليلة القدر

نظم الجامع الأزهر فعالية من الابتهالات والمدائح النبوية ، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف ، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر والشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف وجمع غفير من العلماء والقيادات ورواد الجامع الازهر.

يأتي ذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وضمن احتفالات الجامع الأزهر بليلة القدر.

الجامع الأزهر ينظم فعالية كبرى على هامش احتفالية ليلة القدر

وتتضمن الاحتفالية إلقاء عدد من القصائد والابتهالات يلقيها القارئ عمر علي الطالب بقطاع المعاهد الأزهرية والفائز بالمركز الأول بمسابقة دولة التلاوة ، والمنشدة جنا إيهاب الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم بدبي، والدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى ، والقارئ الشيخ محمد علاء الدين سباعي ، أحد أئمة القبلة بالجامع الأزهر، وقدمها الفعالية محمد الدياسطي عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر.

وعلى هامش الاحتفالية، أكد الدكتور هاني عودة مدير الجامع الازهر، أن هذه الفعالية تأتي ضمن فعاليات احتفاء الجامع الأزهر بليلة القدر على مدار اليوم المبارك احتفاء بليلة القدر، مؤكدا أن الاحتفالية تأتي لإضفاء البهجة والسرور على رواد الجامع العامر، موضحا ان الابتهالات تأتي إحياء لذكرى الليلة المباركة.