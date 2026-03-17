قبل إياب الـ16.. أربيلوا يسلط الضوء على فالفيردي وأردا جولر وأهمية التضحية الجماعية

تحدث الإسباني ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها على ملعب الاتحاد، بعدما حسم الفريق الملكي مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.

أربيلوا: نريد نفس روح مباراة الذهاب

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن الفريق يسعى لتقديم نفس الأداء الذي ظهر به في لقاء الذهاب مؤكدا أن التواضع والالتزام سيكونان مفتاح النجاح في مواجهة قوية أمام خصم بحجم مانشستر سيتي.

وأضاف: "ندرك صعوبة المباراة وقوة المنافس وإذا أردنا تحقيق الفوز فعلينا تقديم مستوى كبير كما فعلنا في المباراة الماضية أو أفضل بروح الفريق والعمل الجماعي والتضحية داخل الملعب".

موقف مبابي وبيلينجهام

وتحدث أربيلوا عن حالة بعض لاعبي الفريق، موضحًا أن جود بيلينجهام كان يرغب في التواجد مع زملائه لكنه لن يشارك في اللقاء، معربًا عن سعادته بقرب عودته، ومؤكدًا أنه سيكون أحد قادة الفريق في الفترة المقبلة.

وفي المقابل أكد جاهزية كيليان مبابي للمشاركة في المباراة، مشيرا إلى أن النجم الفرنسي يمنح الفريق حلولًا مختلفة داخل الملعب بفضل ذكائه في التحرك واستغلال المساحات.

إشادة بفالفيردي وجولر

كما أشاد مدرب ريال مدريد بالمستوى الذي يقدمه فيديريكو فالفيردي مؤكدا أنه لاعب قادر على اللعب في أكثر من مركز ويعيش فترة مميزة مع الفريق.

وتطرق أيضا إلى إمكانية الدفع بالموهبة التركية أردا جولر أساسيا خاصة بعد الهدف المميز الذي سجله مؤخرا مشيرا إلى أن اللاعب يقدم مستويات جيدة.

مواجهة خاصة مع هالاند

وفي ختام تصريحاته شدد أربيلوا على ضرورة التركيز الدفاعي أمام خطورة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مؤكدًا أن الحد من خطورته يتطلب جهدًا جماعيًا من جميع لاعبي الفريق.