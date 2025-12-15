خناقة تنتهي بجريمة.. طــــ.عنة غدرتنهي حياة طالب داخل جيم في أكتوبر

سدد شاب طعنة نافذة لطالب أودت بحياته داخل جيم بمدينة 6 أكتوبر بعد نشوب مشاجرة بينهما أثناء التمرين، تم نقل جثة المجني عليه لثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم ضبط المتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من المستشفى باستقبال طالب مصاب بطعنة نافذة، وفارق الحياة قبل إسعافه، متأثرًا بإصابته.

انتقلت على الفور قوة أمنية إلى مسرح الجريمة، وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخر أثناء تواجدهما داخل صالة ألعاب رياضية "جيم"، تطورت إلى قيام المتهم بالتعدي على الطالب باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته.

ألقت قوة أمنية القبض على المتهم بعد تفريغ كاميرات المراقبة وجمع أقوال من شهود العيان، تحرر المحضر اللازم ،وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.