المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

شهدت الأيام الأخيرة تسجيل عدد كبير من الإصابات بفيروس H1N1، مما أثار العديد من التساؤلات بين المواطنين حول الوضع الصحي في مصر، والجميع يسأل هل هناك فيروس جديد، وما هو الوضع الحالي بشأن هذه الإصابات بنزلات البرد.



وقال أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن معدل انتشار الفيروسات التنفسية يصبح اكثر في مثل هذا التوقيت سنويا، متابعا: لدينا مجموعة من الفيروسات متشابهة في الأعراض مثل البرد والكورونا والإنفلونزا.

وأضاف أن الفيروس الأكثر انتشار حاليا في مصر هو الإنفلونزا التنفسية، وتمثل 65% من الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا، وأن أعراض الإنفلونزا الموسمية تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 39 درجة ألام في العظام واحتقان شديد ومشاكل تنفسية وكحة مستمرة.



واسترسل: فيروس كورونا مازال متواجد ولكننا أصبحنا متعايشين معه واعراض الإنفلونزا الموسمية العام الحالي أقوى بكثير من أعراض فيروس كورونا، وشدد على ان الإنفلونزا الموسمية أشد بكثير والعالم يشهد موجة كبيرة من الإصابات، منوها بأن الإنفلونزا فيروس شديد وقد يؤدي أحيانا إلى الوفاة، والعالم يعاني الآن من انتشار قوي لها.

كما طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، بالحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمي، موضحًا أن هذا اللقاح يتغير كل عام؛ بسبب التغير في الفيروس نفسه.

الفيروس الموجود حاليا ليس جديدا



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفيروس الموجود حاليا ليس جديدا، لكن أعراضه أشد؛ بسبب التحور في الفيروس نفسه.

ولفت إلى أن الفيروسات مُعدية جدا، واللي يعطس في وسط مجموعة؛ بيصيب الكل، ولذلك على الجميع الحذر من التغير في الأحوال الجوية، والإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

المصاب يجلس في البيت





وأشار إلى أن الطالب الذي يصاب بدور برد؛ له الجلوس في البيت، مطالبا المدارس بالمساهمة في ذلك؛ لحماية الأطفال الباقين بالفصل من الإصابة بنفس الدور.

وتابع: "ياريت نترك الطالب المصاب يجلس في البيت، وبلاش نخصم لهم من درجات من العام الدراسي، لأن تواجده قد يجعل هناك ارتفاعا في نسب الإصابة بدور البرد بين الطلاب في نفس المدرسة".

%90 من الحالات المصابة حاليا متشابهة

وكشف عوض تاج الدين أن 90% من الحالات المصابة حاليا متشابهة، وجميعها بأعراض “تعب في الحلق، ارتفاع في الحرارة، تكسير في الجسم، عطس”، لافتا إلى أن تلك الأعراض تعالج بالأدوية المُسَكِّنة.



ارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا



وطمأن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المواطنين بشأن الأوضاع الصحية في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتابع عن كثب ارتفاع معدلات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، والتي سجلت زيادة بنحو 30% مقارنة بالسنوات الماضية، مشددًا على أن الوضع لا يدعو للقلق.

بدء إنشاء المستشفيات

وأوضح وزير الصحة أن بعض الجهات تقيّم المشروعات بمنظور قصير المدى، متجاهلة أن مناطق مثل السادس من أكتوبر كانت في السابق أراضي صحراوية، ومع بدء إنشاء المستشفيات بها قوبل الأمر برفض من بعض المستثمرين، إلا أنها تحولت اليوم إلى مدن متكاملة ومزدهرة مثل الشيخ زايد، والتجمع الخامس، وبدر، والعاشر من رمضان.

إنشاء المدارس والجامعات



وأشار إلى أن تنمية أي مجتمع لا تقتصر على الإسكان فقط، بل تشمل إنشاء المدارس والجامعات وتوفير خدمات صحية متطورة، بما يضمن استقرار السكان، لافتًا إلى أن التوسع العمراني خارج المناطق المزدحمة يسهم في رفع نسبة السكان المستفيدين من البنية التحتية من 7% إلى 14%.

خططًا شاملة للتطوير

وأضاف أن الدولة نفذت خططًا شاملة لتطوير أكثر من 20 مدينة جديدة بمختلف المحافظات، في إطار التنمية البشرية وإعادة توزيع السكان على مساحة مصر التي تبلغ مليون متر مربع، لم يُستغل منها سوى 7% فقط.

استقبال جميع الحالات



وأكد عبد الغفار أن المستشفيات الحديثة مجهزة لاستقبال جميع الحالات، وتضم أحدث الأجهزة الطبية، سواء في مجالات القلب والمخ أو التشخيص بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، فضلًا عن تطور غرف العمليات، موضحًا أن قيمة إنقاذ الأرواح تفوق أي تكلفة استثمارية.