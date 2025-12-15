وزير الصحة يلقي كلمة بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين وعيد الجلوس الـ26

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ومملكة البحرين، التي شهدت تطوراً كبيراً في مختلف المجالات خلال العقود الأخيرة، بفضل الروابط الوثيقة والتقاء الرؤى بين القيادتين الحكيمتين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث نقل تهاني مصر قيادةً وحكومةً وشعباً إلى مملكة البحرين قيادةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني المجيد وعيد الجلوس السادس والعشرين لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأشار إلى أن هذه المناسبة تمثل لحظة هامة في تاريخ البحرين العريق، تجسد مسيرة طويلة من التطور والنهضة تحت قيادته الحكيمة.

عمق العلاقات الأخوية التاريخية

وأوضح عبدالغفار، أن مشاركة مصر في هذه الاحتفالات تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية البحرينية شهدت تطوراً نوعياً غير مسبوق في السنوات الأخيرة، انعكس في تنامي التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والاجتماعي، وامتد إلى مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية.

وأعرب عن اعتزاز مصر بالتعاون المثمر مع البحرين في مجالات حيوية، مثل التنمية الاقتصادية، تبادل الخبرات، تمكين الكوادر البشرية، وتوسيع الشراكات في البرامج التنموية والتعليمية والاجتماعية، بما يدعم التنمية الشاملة للبلدين.

كما أشاد بالروابط الأخوية الوطيدة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً أنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي.

وأثنى على الجهود البحرينية المخلصة في دعم القضايا العربية المشتركة، خاصة القضية الفلسطينية، ودورها الفاعل في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى تقدير مصر الكبير لهذه المواقف.

وأكد أن العلاقات المصرية البحرينية نموذج للشراكة الاستراتيجية الراسخة، القائمة على رؤية موحدة وإرادة سياسية صادقة، تدفع نحو مزيد من التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم عبدالغفار بتجديد التهاني الخالصة إلى مملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعباً بهذه المناسبة، داعياً الله عز وجل أن يديم على البحرين الأمن والاستقرار والازدهار، وأن تظل العلاقات المصرية البحرينية نموذجاً للأخوة والتعاون والتكامل العربي.