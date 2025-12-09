قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

السودان يواجه البحرين في لقاء مصيري بكأس العرب .. الموعد والقنوات الناقلة

كأس العرب
كأس العرب
حمزة شعيب

يستعد منتخب السودان لمواجهة حاسمة أمام منتخب البحرين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

 اللقاء يأتي ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي العراق والجزائر.

موعد مباراة العراق والبحرين والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة:

19:00 بتوقيت مصر والسودان

20:00 بتوقيت السعودية والبحرين

ويمكن متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:

بي إن سبورت المفتوحة

قناة الكأس 2

قناة دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية 2

موقف الفريقين في المجموعة

يدخل منتخب السودان المباراة بحثًا عن آخر فرصة للتأهل إلى ربع النهائي، بعد أن افتتح مشواره بتعادل سلبي أمام الجزائر، ثم تلقى خسارة من العراق بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

في المقابل، يخوض المنتخب البحريني اللقاء بعد فقدان حظوظه في التأهل، إثر هزيمته في الجولتين الأولى والثانية أمام العراق والجزائر بنتائج 2-1 و5-1 على الترتيب.

 المجموعات في كأس العرب

المجموعة الأولى: قطر – تونس – فلسطين – سوريا

المجموعة الثانية: السعودية – المغرب – جزر القمر – عمان

المجموعة الثالثة: مصر – الإمارات – الأردن – الكويت

المجموعة الرابعة: الجزائر – العراق – السودان – البحرين.

