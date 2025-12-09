آرني سلوت: صلاح قال كلماته.. ونحن رددنا بقرار داخل الملعب

جدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، حديثه حول الأزمة المشتعلة مع النجم المصري محمد صلاح، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا عقب جلوسه على دكة البدلاء في آخر ثلاث مباريات.

وقال سلوت في مقابلة مع شبكة "أمازون برايم": "هل كان صلاح محقًا حين قال إن النادي ألقاه تحت الحافلة؟ هذه كلماته هو، وليست مشاعري. لا أرى أن من واجبي مناقشة ما يشعر به أو ما يفكر فيه، لكن بالتأكيد هذا ليس رأيي."

وشرح المدرب أسباب استبعاده لصلاح، قائلاً: "ما حدث ببساطة أنني لم أشرك لاعبًا خاض كمًا هائلًا من المباريات، سواء مع ليفربول أو تحت قيادتي. مررنا بفترات صعبة هذا الموسم، وحاولت التكيف مع خطط المنافسين. بعد مباراتي أيندهوفن ونوتنجهام فورست، عندما بدا الفريق هشًا مرة أخرى، اتخذت قرارًا مختلفًا، ولذلك لم أدفع بصلاح أمام وست هام وسندرلاند وليدز."

وأضاف سلوت أن من حق كل فرد التعبير عن رأيه، لكنه شدد على أن النادي سيعلق على أي تصريحات "لا يمكن قبولها"، موضحًا أن الموقف الحالي "بعيد تمامًا عن المثالية" ولا يخدم أي طرف، سواء النادي أو الفريق أو اللاعب نفسه. ولهذا جاء قرار استبعاد صلاح من مواجهة إنتر ميلان.

واختتم المدرب الهولندي حديثه برسالة إيجابية: "هل يمكن أن تعود العلاقة مع صلاح؟ بالنسبة لي، أنا أحب صلاح كما أحب جميع لاعبي الفريق."