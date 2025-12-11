مؤشرا البحرين العام والإسلامي يغلقان على ارتفاع

أ ش أ

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم /الخميس/، عند مستوى 2,058.48 بارتفاع قدره 7.32 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية.



في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,009.18 بارتفاع قدره 2.17 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 5 ملايين و264 ألفًا و966 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و285 ألفًا و879 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 80 صفقة.



وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 91.21% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.