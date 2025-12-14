قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته الرعوية بالمشاركة في خدمة الأحد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، جولته الرعوية بمحافظة المنيا، بالمشاركة في خدمة الأحد بالكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، حيث قدّم عظة بعنوان «المسيح الذي لم نعرفه بعد»، وذلك بحضور القس عماد بطرس، رئيس مجمع المنيا بسنودس النيل الإنجيلي، والقس عصام عطية، راعي الكنيسة، والقس كمال رشدي، الراعي الشريك للكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقس أمير صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام وراعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بالمنيا، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي، إلى جانب عدد من قيادات وخدام سنودس النيل الإنجيلي، وشعب الكنيسة.

وحدة الكتاب المقدس

وفي بداية كلمته، أكد رئيس الطائفة على وحدة الكتاب المقدس وقوته ويقينه، مشيرًا إلى أن معرفة المسيح لا تقوم على مجرد معرفة عقلية، بل تبدأ من الانفتاح لحضور المسيح كعلاقة حيّة وقوة روحية مُغيِّرة تدخل إلى حياة الإنسان، ومن خلال حضوره تنفتح العقول والقلوب على طريق الحياة الجديدة التي تقود إلى السلام الحقيقي.

وتأتي هذه المشاركة في ختام جولة رعوية شملت عددًا من الكنائس بمحافظة المنيا، حيث شارك رئيس الطائفة في احتفال تنصيب القس عادل هابيل، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بشرموخ، كما شارك في حفل رسامة وتنصيب شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بأبوقرقاص البلد.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية الطائفة الإنجيلية الكنيسة الكنيسة الإنجيلية

