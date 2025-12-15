قطر.. الأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية ورياح قوية

حذرت إدارة الأرصاد الجوية القطرية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.

درجات الحرارة المتوقعة في قطر

كما أعلنت الأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة هي 24 درجة مئوية، وذلك بحسب وسائل إعلام محلية.

كما توقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غائما جزئياً إلى غائم، مع أمطار متفرقة ورعدية على بعض المناطق أحياناً.. وفي عرض البحر يكون غائما جزئياً إلى غائم، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحياناً.

وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية، وفي عرض البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 10 و 20 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية.

ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 2 كيلومتر أو أقل مع الأمطار الرعدية، وفي عرض البحر بين 4 و 9 كيلومترات ينخفض إلى 3 كيلومتر أو أقل مع الأمطار الرعدية.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و 6 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام مع الأمطار الرعدية.