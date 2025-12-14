أمطار غزيرة تضرب مناطق متفرقة من دولة الإمارات

تعرضت دولة الإمارات، اليوم الأحد، لسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في البلاد، و ذلك بحسب تقارير وسائل إعلام محلية.



سقوط أمطار في مناطق متفرقة

وأعلن المركز الوطني للأرصاد عن وجود فرصة لتكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار في مناطق متفرقة في الدولة على مدار اليوم، مع هبوب رياح نشطة إلى قوية أحياناً، تصل سرعتها إلى نحو 45 كيلومتراً في الساعة، خاصة على البحر، وتمتد إلى بعض المناطق الساحلية.





ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار، والابتعاد عن أماكن تجمع المياه، واتباع الإرشادات الصادرة من الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.





وأوضح "الوطني للأرصاد" أن الحالة الجوية في الدولة، بدأت من الساعة 03:40 فجر الأحد 14 ديسمبر 2025، وتستمر حتى الساعة 18:00 من اليوم، داعياً إلى متابعة التحديثات الصادرة أولاً بأول.



