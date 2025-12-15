عشبة غير متوقعة تعالج نزلات البرد والسعال

تعد نزلات البرد من المشكلات الصحية الشائعة خلال فصل الشتاء خاصة بين الأطفال وكبار السن.

ووفقا لما جاء في موقع netmeds نكشف لكم علاقة السعال بعلاج نزلات البرد.

يعالج نزلات البرد والسعال

يُعدّ شاي الزعتر، بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا، علاجًا فعالًا لنزلات البرد والسعال كما يتميز زيت الزعتر العطري بخصائص قوية مضادة للميكروبات، ويُستخدم بشكل أساسي لعلاج التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ويُساعد وجود الكارفاكرول في زيت الزعتر على تخفيف التهاب الحلق.

يعزز المناعة

قد يكون تلبية احتياجات الجسم من الفيتامينات الأساسية مهمة صعبة.

أضف هذا العشب العطري الغني بفيتامينات أ، سي ومجموعة فيتامينات ب، والمعادن كالحديد والسيلينيوم والمنجنيز، لتعزيز جهازك المناعي ويساعد تناول شاي الزعتر بانتظام على تقوية آليات الدفاع وتحسين الصحة العامة.

تنظيم ضغط الدم

الزعتر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن حيوي، ومكون أساسي للخلايا وسوائل الجسم و يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية.

يساعد احتساء كوب منعش من شاي الزعتر على خفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية