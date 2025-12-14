خناقة على ثمن مشاريب .. مدرب جيم يطعن أجنبيا ببولاق الدكرور

سدد مدرب جيم طعنة لشاب أجنبي الجنسية في مشاجرة بينهما بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلاف على "ثمن مشاريب" في كافيه، تم نقل المصاب إلى المستشفى والقبض على المتهم.

مدرب جيم يطعن أجنبي ببولاق الدكرور

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة بالبطن، انتقل قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

أسفر الفحص عن نشوب مشاجرة بين عاطل ٣١ سنة أجنبي الجنسية وبين مالكة كافيه بسبب رفضه دفع الحساب "ثمن المشاريب" تدخل على اثرها مدرب جيم ٢٨ سنة فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على اثرها مدرب الجيم بإخراج سلاح ابيض من بين طيات ملابسه مسددا طعنة نافذة بالبطن للشاب الأجنبي وأثناء مقاومة المصاب له أصيب المتهم بجرح قطعي باليد.

ألقى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.