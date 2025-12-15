قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد العوضي: أنا النجم الأعلى أجرا في مصر والأكثر مشاهدة
السكة الحديد: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية حال ظهور أمطار
اليوم.. محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي
وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخول مداره
عبلة كامل: ليا عتاب على بعض الناس
أمير عزمي يهاجم مجلس الزمالك: وعود بلا تنفيذ وغياب للاستقرار الإداري
محمد صلاح مع مكة وكيان في إعلان لبطولة أمم أفريقيا 2025.. شاهد
ترامب يشيد بـ"البطل الشجاع" في هجوم أستراليا: أنقذ أرواحا كثيرة ويرقد في المستشفى الآن
متحدث الوزراء: 13 مليار دولار حصيلة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
احتمال وجود ورم.. نجل جليلة محمود يكشف آخر تطورات حالتها الصحية
وزارة التربية والتعليم تشكل لجنة لإدارة مدارس النيل الدولية
الأدلة الجنائية تعد تقريرا حول أسباب حريق مخبز شبرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ البحر الأحمر تشهد إطلاق المنصة التجريبية للابتكار الحكومي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، إطلاق المنصة التجريبية للابتكار الحكومي “GovInnover”، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بهدف تعزيز القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وشاركت في فعاليات الإطلاق المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والسيدة شهيرة واصف، منسقة قطاع الحوكمة والتنمية المجتمعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الوكالة، ونواب المحافظين، ومديري إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات.

وأكدت المهندسة غادة لبيب أن منصة “GovInnover” تمثل خطوة نوعية في مسار إعداد الإدارة العامة في مصر للمستقبل، حيث تُعد مركزًا متكاملًا للابتكار الحكومي يتيح تبادل المعرفة وصقل المهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري، مع التركيز على التقنيات الناشئة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعمًا لمستهدفات استراتيجية مصر الرقمية نحو حكومة ذكية تشاركية.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات أن المنصة تستهدف إنشاء نموذج عمل مبتكر داخل الوزارات والمحافظات، من خلال تهيئة العاملين لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، أوضح ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسهمت في تطوير دليل موحد لإدارات نظم المعلومات، وتنظيم ورش عمل لتأهيل القيادات والعاملين، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان استدامة جهود التحول الرقمي، وتطبيق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأشار مسؤولو وزارة الاتصالات إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لنشر الثقافة الرقمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم رفع الوعي الرقمي لنحو 1.4 مليون موظف ومواطن على مستوى الجمهورية، وإصدار أكثر من 178 ألف شهادة تدريبية للعاملين والقيادات بمختلف الجهات.

وأكدت السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن مشاركة المحافظة في إطلاق منصة “GovInnover” تأتي في إطار دعم جهود الدولة لبناء جهاز إداري كفء ومواكب للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير مهارات العاملين يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأضافت نائب محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوحدات المحلية، بما يسهم في تسريع وتيرة ميكنة الخدمات، وتحقيق التكامل مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، ودعم التوجه نحو حكومة ذكية تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.


 

البحرالاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

نتيجة كلية الشرطة 2026

استعلم عن اسمك.. نتيجة كلية الشرطة 2026 جميع التخصصات

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منتخب مصر

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

ترشيحاتنا

محمد رزق

شركة إيونز للتطوير العقاري توقيع بروتوكول إسكان لضباط الشرطة في التجمع الخامس

جانب من الاجتماع

مصر والكويت تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في مجالي البترول والتعدين

جانب من الاجتماع

وزير البترول: فرص للتعاون بين مصر والكويت في مجالات التكرير ومجمعات البتروكيماويات

بالصور

إطلالة شتوية.. عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير
إطلالة شتوية..عبير صبري تثير الجدل بفستان قصير

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال
فوائد البطاطا الحلوة للأطفال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي؟

طريقة شوربة السي فود بالكريمة

طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة
طريقة شوربة السي فود بالكريمة

فيديو

تطورات قضية عروس المنوفية

جريمة قـ.تل وإجهاض.. تفاصيل صادمة في قضية عروس المنوفية يكشفها المحامي

رد شقيق شيرين عبدالوهاب

رد شقيق شيرين عبد الوهاب على اتهامات التوكيل المنتهي

علاج البرد

مع انتشار فيروس إنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام

كواليس مقــتـ.ـل عروس المنوفية

جارة عروس المنوفية تكشف ما شاهدته لحظة الــحـ.ــادث.. تفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد