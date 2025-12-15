نائب محافظ البحر الأحمر تشهد إطلاق المنصة التجريبية للابتكار الحكومي

شهدت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، إطلاق المنصة التجريبية للابتكار الحكومي “GovInnover”، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بهدف تعزيز القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وشاركت في فعاليات الإطلاق المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والسيدة شهيرة واصف، منسقة قطاع الحوكمة والتنمية المجتمعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الوكالة، ونواب المحافظين، ومديري إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات.

وأكدت المهندسة غادة لبيب أن منصة “GovInnover” تمثل خطوة نوعية في مسار إعداد الإدارة العامة في مصر للمستقبل، حيث تُعد مركزًا متكاملًا للابتكار الحكومي يتيح تبادل المعرفة وصقل المهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري، مع التركيز على التقنيات الناشئة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، دعمًا لمستهدفات استراتيجية مصر الرقمية نحو حكومة ذكية تشاركية.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات أن المنصة تستهدف إنشاء نموذج عمل مبتكر داخل الوزارات والمحافظات، من خلال تهيئة العاملين لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، أوضح ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسهمت في تطوير دليل موحد لإدارات نظم المعلومات، وتنظيم ورش عمل لتأهيل القيادات والعاملين، وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان استدامة جهود التحول الرقمي، وتطبيق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأشار مسؤولو وزارة الاتصالات إلى أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لنشر الثقافة الرقمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تم رفع الوعي الرقمي لنحو 1.4 مليون موظف ومواطن على مستوى الجمهورية، وإصدار أكثر من 178 ألف شهادة تدريبية للعاملين والقيادات بمختلف الجهات.

وأكدت السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن مشاركة المحافظة في إطلاق منصة “GovInnover” تأتي في إطار دعم جهود الدولة لبناء جهاز إداري كفء ومواكب للتحول الرقمي، مشيرة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير مهارات العاملين يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأضافت نائب محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوحدات المحلية، بما يسهم في تسريع وتيرة ميكنة الخدمات، وتحقيق التكامل مع مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، ودعم التوجه نحو حكومة ذكية تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة.



