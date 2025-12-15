فوائد الموز للأطفال والرضع.. مزايا مذهلة أبرزها زيادة قدرات الدماغ ونمو العظام

تختار العديد من الأمهات الموز كأول طعام يقدمنه لأطفالهن عند فطامهم على الأطعمة الصلبة فملمسه الطري واللين يجعله خيارًا مثاليًا للأمهات اللواتي يخشين على أطفالهن من الاختناق.

لذا نعرض لكم أهم 8 فوائد مذهلة للموز للأطفال وفقا لما جاء موقع healthymummy



غني بالألياف



الموز غني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

سهل الهضم



لا تزال بطون الأطفال الصغار تعتاد على استخدام جهازها الهضمي، ولهذا السبب يعتبر الموز رائعًا لأنه سهل الهضم.

مفيد للقلب



تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الموز، يمكن أن تقلل من خطر إصابة أولئك الذين يتناولونها بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية.

غني بالعناصر الغذائية



الموز غني بالعناصر الغذائية فهو يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفولات والنياسين وفيتامين ب6 والمنجنيز وغيرها الكثير

تنظيم ضغط الدم



يحتوي الموز على نسبة منخفضة من الملح ونسبة عالية من البوتاسيوم، وهو مزيج رائع عندما يتعلق الأمر بضغط الدم.

نمو العظام وتحسين البصر



الجزر ليس الطعام الوحيد الذي يُحسّن البصر! فالموز يحتوي على فيتامين أ، وهو مفيد لنظر طفلك إضافةً إلى ذلك، يُساعد البوتاسيوم الموجود فيه على نمو عظام قوية.

الوقاية من فقر الدم



الموز غني بالحديد، وهو عنصر أساسي لإنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين في الدم وتكوين خلايا الدم الحمراء وتناول الأطعمة الغنية بالحديد وسيلة جيدة للوقاية من فقر الدم لدى طفلك.

زيادة القدرات العقلية



الموز غذاء رائع لدماغ طفلك كما أنه يساعد على زيادة قدرة طفلك الصغير على التركيز والذكاء.