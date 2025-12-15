قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد
موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
مستشار الرئيس الفلسطيني: مطلوب من حماس أن تغلب مصلحة الشعب على مصالحها
قانون| تحرك عاجل من الوزراء لمواجه الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد الموز للأطفال والرضع.. مزايا مذهلة أبرزها زيادة قدرات الدماغ ونمو العظام

الموز
الموز
اسماء محمد

تختار العديد من الأمهات الموز كأول طعام يقدمنه لأطفالهن عند فطامهم على الأطعمة الصلبة فملمسه الطري واللين يجعله خيارًا مثاليًا للأمهات اللواتي يخشين على أطفالهن من الاختناق.

لذا نعرض لكم أهم 8 فوائد مذهلة للموز للأطفال وفقا لما جاء موقع healthymummy
 

 غني بالألياف


الموز غني بالألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

 سهل الهضم


لا تزال بطون الأطفال الصغار تعتاد على استخدام جهازها الهضمي، ولهذا السبب يعتبر الموز رائعًا لأنه سهل الهضم.

مفيد للقلب


تشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الموز، يمكن أن تقلل من خطر إصابة أولئك الذين يتناولونها بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية.

غني بالعناصر الغذائية


الموز غني بالعناصر الغذائية فهو يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفولات والنياسين وفيتامين ب6 والمنجنيز وغيرها الكثير

تنظيم ضغط الدم


يحتوي الموز على نسبة منخفضة من الملح ونسبة عالية من البوتاسيوم، وهو مزيج رائع عندما يتعلق الأمر بضغط الدم.

نمو العظام وتحسين البصر


الجزر ليس الطعام الوحيد الذي يُحسّن البصر! فالموز يحتوي على فيتامين أ، وهو مفيد لنظر طفلك إضافةً إلى ذلك، يُساعد البوتاسيوم الموجود فيه على نمو عظام قوية.

 الوقاية من فقر الدم


الموز غني بالحديد، وهو عنصر أساسي لإنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين في الدم وتكوين خلايا الدم الحمراء وتناول الأطعمة الغنية بالحديد وسيلة جيدة للوقاية من فقر الدم لدى طفلك.

 زيادة القدرات العقلية


الموز غذاء رائع لدماغ طفلك  كما أنه يساعد على زيادة قدرة طفلك الصغير على التركيز والذكاء.

الموز فوائد الموز فوائد الموز الصحية سهل الهضم أمراض القلب التاجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

جمارك مطار أسيوط

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

جهاز تنمية مدينة بدر

رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق

جهاز العبور الجديدة

لمناقشة ملفات التقنين.. رئيس جهاز العبور الجديدة يترأس اجتماعًا موسعًا مع الشئون القانونية

بالصور

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

المزيد