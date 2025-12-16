منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر

اعتبر الناقد الرياضي نادر شبانة أن منتخب مصر سيتواجد في مجموعة وصفها بـ«الفخ»، في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وقال نادر شبانة، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد»، «منتخب مصر في مجموعة فخ، وهي مجموعة لا تعرف إذا كانت صعبة أم سهلة»، مشيرًا إلى أنه حتى منتخب زيمبابوي، الذي يُعتبر الحلقة الأضعف في المجموعة، يمتلك بعض اللاعبين المحترفين في أوروبا.

واستطرد شبانة قائلًا: «منتخب زيمبابوي فأل حسن لنا في بداية كأس أمم أفريقيا، حيث انتصر منتخب مصر عليه في أول مباراة له أمامه في البطولة في نسختين»،

واستدرك شبانة: «ولكن بعد ذلك للأسف لم يواصل منتخب مصر البطولة سواء في نسخة 2004 حينما خرجنا من دور المجموعات أو في نسخة 2019 على أرضنا حينما خرجنا من دور الـ16 من البطولة».