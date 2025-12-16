هجوم جوي غير مسبوق.. الدفاعات الروسية تفشل موجة مسيرات أوكرانية واسعة

في ظل استمرار التصعيد العسكري بين موسكو وكييف، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم جوي واسع النطاق نفذته أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة خلال ساعات الليل، مستهدفا عدة مناطق داخل الأراضي الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي، بأن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة تمكنت من اعتراض وتدمير 130 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الفترة الممتدة من الساعة الحادية عشرة مساءا بتوقيت موسكو يوم 14 ديسمبر، وحتى السابعة صباحا من يوم 15 ديسمبر الجاري، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الاثنين.

وأوضح البيان أن 25 طائرة مسيرة جرى إسقاطها فوق أراضي مقاطعة موسكو، من بينها 15 طائرة كانت تتجه مباشرة نحو العاصمة، كما تم تدمير 38 طائرة مسيرة فوق مقاطعة أستراخان، و25 طائرة فوق مقاطعة بريانسك.

وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت 8 طائرات مسيّرة فوق كل من مقاطعات بيلجورود وروستوف وكالوجا، و6 طائرات فوق مقاطعة تولا، و4 طائرات فوق جمهورية كالميكيا، إلى جانب 3 طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي كورسك وأوريول، وطائرة واحدة فوق مقاطعة ريازان وأخرى فوق بحر قزوين.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، تشن القوات المسلحة الأوكرانية هجمات شبه يومية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ على المناطق الحدودية الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، في إطار ما تصفه موسكو بمحاولات بث الذعر بين السكان المدنيين.

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه النزاع بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا متواصلا، وسط مخاوف من اتساع رقعة الهجمات الجوية وتأثيرها على الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية، في ظل استمرار العمليات العسكرية بين الجانبين.

ومن ناحية أخرى، انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/، مواصلة خسائرها المسجلة في الجلسة السابقة، مع تزايد المؤشرات على تحسن فرص التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا؛ ما عزز التوقعات بإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 35 سنتًا أو 0.6% لتصل إلى 60.21 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 30 سنتًا أو 0.5% إلى 56.52 دولار للبرميل؛ وفق ما نشره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وقال محللون اقتصاديون"إن أسعار النفط تراجعت مع تقييم الأسواق لمؤشرات التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك أثار مخاوف من احتمال رفع العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على شركات النفط الروسية؛ ما يضيف ضغوطًا على سوق تعاني بالفعل من وفرة في المعروض».