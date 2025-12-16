قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
ديني

الأوقاف تشارك في الملتقى الثاني للمشروع القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة بالبحيرة

وزارة الأوقاف تشارك في الملتقى الثاني للمشروع القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة بالبحيرة
وزارة الأوقاف تشارك في الملتقى الثاني للمشروع القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة بالبحيرة
عبد الرحمن محمد

شاركت وزارة الأوقاف في فعاليات الملتقى الثاني للمشروع القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «قادة الجمهورية الجديدة»، بمحافظة البحيرة، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، واستراتيجية وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك من خلال التعاون البناء مع المؤسسات الوطنية بالدولة المصرية.

مثّل الوزارة في الملتقى الدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، حيث ألقى كلمة بعنوان: «أهم القيم الإيجابية في الشخصية القيادية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب»، أكد خلالها أن بناء الشخصية القيادية الواعية يرتكز على الفهم الصحيح لقضايا الواقع المعاصر، وترسيخ الانتماء الوطني، والقدرة على مواجهة التحديات الفكرية، مشيرًا إلى دور وزارة الأوقاف المحوري في رعاية الشباب وبناء وعيهم الديني والوطني، من خلال برامج دعوية وتثقيفية تستهدف ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز روح المواطنة والعمل الجماعي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم الشباب وتأهيلهم للقيادة عبر التعاون مع مؤسسات الدولة والمشاركة في المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرات الرئاسية المعنية ببناء الإنسان المصري، بما يحقق التكامل بين البناء الروحي والفكري والوطني.

من الجدير بالذكر أن الملتقى شارك فيه أكثر من 500 شاب وفتاة من محافظات البحيرة ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية، وأقيم بالمجمع الثقافي بمدينة دمنهور، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والمتخصصين، وتناول محاور تتعلق بدور القيادات الشبابية في الحفاظ على الأمن القومي.

وزارة الأوقاف تأهيل الشباب للقيادة بالبحيرة وزارة الشباب والرياضة قادة الجمهورية الجديدة

