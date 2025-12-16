الأوقاف تشارك في الملتقى الثاني للمشروع القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة بالبحيرة

شاركت وزارة الأوقاف في فعاليات الملتقى الثاني للمشروع القومي لإعداد وتأهيل الشباب للقيادة، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «قادة الجمهورية الجديدة»، بمحافظة البحيرة، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، واستراتيجية وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك من خلال التعاون البناء مع المؤسسات الوطنية بالدولة المصرية.

مثّل الوزارة في الملتقى الدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، حيث ألقى كلمة بعنوان: «أهم القيم الإيجابية في الشخصية القيادية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب»، أكد خلالها أن بناء الشخصية القيادية الواعية يرتكز على الفهم الصحيح لقضايا الواقع المعاصر، وترسيخ الانتماء الوطني، والقدرة على مواجهة التحديات الفكرية، مشيرًا إلى دور وزارة الأوقاف المحوري في رعاية الشباب وبناء وعيهم الديني والوطني، من خلال برامج دعوية وتثقيفية تستهدف ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز روح المواطنة والعمل الجماعي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم الشباب وتأهيلهم للقيادة عبر التعاون مع مؤسسات الدولة والمشاركة في المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرات الرئاسية المعنية ببناء الإنسان المصري، بما يحقق التكامل بين البناء الروحي والفكري والوطني.

من الجدير بالذكر أن الملتقى شارك فيه أكثر من 500 شاب وفتاة من محافظات البحيرة ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية، وأقيم بالمجمع الثقافي بمدينة دمنهور، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والمتخصصين، وتناول محاور تتعلق بدور القيادات الشبابية في الحفاظ على الأمن القومي.