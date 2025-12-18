قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نظام صواريخ "آرو 3" يتصدر المشهد.. إسرائيل تبرم صفقة دفاعية بمليارات الدولارات مع ألمانيا
مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
هل الزوج ملزم بالنفقة على زوجته العاملة؟.. الإفتاء توضح
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم
قرارت عاجلة من جامعة العاصمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025
ترامب يعلن: الجنود سيتلقون شيكات بقيمة 1776 دولارا قبل عيد الميلاد
مفيش حاجة رسمي.. خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل ناصر منسي عن الزمالك
ترامب: لقد جلبت السلام إلى الشرق الأوسط وأعدت الرهائن
ترامب يعلن انتصاره في الاقتصاد رغم المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف
ما هي أفضل عبادة في قيام الليل؟.. 4 أمور بسيطة تغفل عنها
تحذير من شبورة كثيفة على الطرق.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن انتصاره في الاقتصاد رغم المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على الرئيس السابق جو بايدن في ارتفاع التضخم، زاعماً أنه يحرز الآن تقدماً في إصلاح ما وصفه بـ"الفوضى" الاقتصادية.

 وتعهد ترامب بتقديم المزيد من الإغاثة للأمريكيين في عام 2026، مشيراً إلى إجراءات ضريبية جديدة تم إقرارها بموجب "مشروع قانون واحد رائع" من قبل الجمهوريين.

مثّلت الرسالة جهداً أكثر تركيزاً لمكافحة ردود الفعل السلبية المتزايدة من الناخبين بشأن الاقتصاد والتي أدت إلى انخفاض نسبة تأييد ترامب وأثارت مخاوف داخل الحزب الجمهوري من أنه يتجه نحو خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للعام المقبل.

مع ذلك، رفض ترامب إلى حد كبير الاعتراف بأي نقاط ضعف في الاقتصاد خلال فترة رئاسته، مصرحا بأن التضخم قد "توقف" حتى مع ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة. وعزا جزءا كبيرا من نجاحه إلى الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضتها إدارته، على الرغم من المؤشرات التي تدل على أن سياسته التجارية المزعزعة للاستقرار قد رفعت بعض الأسعار وأثبتت عدم شعبيتها لدى الناخبين.

حث مستشارو البيت الأبيض والجمهوريون الرئيس على إبداء المزيد من التعاطف مع الأمريكيين الذين يعانون من ضائقة مالية ويشككون في أن الإدارة تبذل الكثير لتحسين أوضاعهم.

لكن ترامب لم يقدم في الغالب سوى رسالة انتصار، مصراً على أن الاقتصاد قد تم إنقاذه بالفعل وأنه سيتحسن من الآن فصاعداً.

كما قال: "كان بلدنا على وشك الفشل، الفشل التام،  والآن أصبحنا أكثر البلدان حرارة في العالم".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جو بايدن تأييد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات نصف العام 2026 الصف الثالث الإعدادي جميع المحافظات|صور

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

هيرفي رينارد

إقالة رينارد من تدريب السعودية بعد الخروج من نصف نهائي كأس العرب

أرض الزمالك

أحمد عبد الباسط يكشف تفاصيل جديدة عن الأرض البديلة لنادي الزمالك

ياسر جلال يعلق برسالة مؤثرة بعد انفصال مصطفى أبو سريع

أهدى وإن شاء الله خير.. ياسر جلال يعلق على انفصال مصطفى أبو سريع عن زوجته

ترشيحاتنا

صلاح عبد الله

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

انتخابات

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

بالصور

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره
تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره
تعرف على فوائد البروتين لبناء العضلات ومصادره

كنز للقلب و الدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين
كنز للقلب و لدماغ.. تعرف على فوائد سمك السردين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الكاكاو مع الحليب؟

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد