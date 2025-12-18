ترامب يعلن انتصاره في الاقتصاد رغم المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على الرئيس السابق جو بايدن في ارتفاع التضخم، زاعماً أنه يحرز الآن تقدماً في إصلاح ما وصفه بـ"الفوضى" الاقتصادية.

وتعهد ترامب بتقديم المزيد من الإغاثة للأمريكيين في عام 2026، مشيراً إلى إجراءات ضريبية جديدة تم إقرارها بموجب "مشروع قانون واحد رائع" من قبل الجمهوريين.

مثّلت الرسالة جهداً أكثر تركيزاً لمكافحة ردود الفعل السلبية المتزايدة من الناخبين بشأن الاقتصاد والتي أدت إلى انخفاض نسبة تأييد ترامب وأثارت مخاوف داخل الحزب الجمهوري من أنه يتجه نحو خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للعام المقبل.

مع ذلك، رفض ترامب إلى حد كبير الاعتراف بأي نقاط ضعف في الاقتصاد خلال فترة رئاسته، مصرحا بأن التضخم قد "توقف" حتى مع ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة. وعزا جزءا كبيرا من نجاحه إلى الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضتها إدارته، على الرغم من المؤشرات التي تدل على أن سياسته التجارية المزعزعة للاستقرار قد رفعت بعض الأسعار وأثبتت عدم شعبيتها لدى الناخبين.

حث مستشارو البيت الأبيض والجمهوريون الرئيس على إبداء المزيد من التعاطف مع الأمريكيين الذين يعانون من ضائقة مالية ويشككون في أن الإدارة تبذل الكثير لتحسين أوضاعهم.

لكن ترامب لم يقدم في الغالب سوى رسالة انتصار، مصراً على أن الاقتصاد قد تم إنقاذه بالفعل وأنه سيتحسن من الآن فصاعداً.

كما قال: "كان بلدنا على وشك الفشل، الفشل التام، والآن أصبحنا أكثر البلدان حرارة في العالم".