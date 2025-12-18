أدان رئاسة بايدن.. ترامب يستهل خطابه بالترويج لحملة تشديد الرقابة على الحدود

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا للأمة من قاعة الاستقبال الدبلوماسي بالبيت الأبيض، ركز خلاله على جهود إدارته في تشديد الرقابة على الحدود الأمريكية المكسيكية ووقف تدفق الهجرة غير الشرعية، منتقدا في الوقت ذاته إدارة الرئيس السابق جو بايدن.



وأشار ترامب إلى أن إدارته منعت دخول أي مهاجر غير شرعي خلال الأشهر السبعة الماضية، واصفا ذلك بالإنجاز غير المسبوق، وأضاف: "هل تتذكرون عندما قال جو بايدن إنه بحاجة إلى تشريع لإغلاق الحدود؟ الحقيقة أننا لم نكن بحاجة إلى تشريع، بل إلى رئيس جديد، ورثنا أسوأ حدود في العالم، وسرعان ما حولناها إلى أقوى حدود في تاريخ البلاد".



كما سلط الضوء على تكريم أول 13 عسكريا حصلوا على وسام الدفاع عن الحدود المكسيكية (MBDM) الذي تم استحداثه مؤخرا، تقديرا لدورهم في دعم الجمارك وحماية الحدود.



واستعرض ترامب أيضا سجل حملته في قضايا الهجرة، مشيرا إلى زيادة اعتقالات المهاجرين غير الشرعيين داخل الولايات المتحدة وتسريع عمليات الترحيل، حيث أعلنت وزارة الأمن الداخلي تنفيذ أكثر من 605 آلاف عملية ترحيل منذ توليه المنصب في يناير 2025.



يذكر أن استطلاعا حديثا أجرته جامعة كوينيبياك أظهر أن 54% من الناخبين المسجلين لا يوافقون على سياسات ترامب في ملف الهجرة، بينما أيدها 44% منهم.