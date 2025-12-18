قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
التعليم العالي: إطلاق برنامج تدريبي عملي متقدم في جراحات المناظير بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم برشلونة ليس الأول| رصاصة طائشة وهجوم مسلح ينهيان أحلام نجوم الكرة

رصاصة طائشة
رصاصة طائشة

شهدت كرة القدم على مدار تاريخها حوادث قتل للاعبين فى شتى دوريات العالم عبر رصاصة طائشة أو سطو مسلح أو تهور مشجعين موتورين لـ منتخبات بلادهم.

وأعلنت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية مقتل لاعب شاب يشارك ضمن منفسات بطولة دوري الإكوادور عبر سطو مسلح.

صدي البلد يسلط الضوء على لاعبين تعرضوا للقتل فى مختلف دوريات العالم.
 

مقتل لاعب كولومبيا
مقتل لاعب كرة القدم الكولومبي أندريس إسكوبار في عام 1994، حيث قُتل برصاصة نتيجة لهدفه بالخطأ في مرمى فريقه في كأس العالم. لا يوجد دليل على أن هذه الحادثة هي الوحيدة في نوعها، ولكنها هي الأشهر عالميًا. 

تعرض اللاعب الكولومبي أندريس إسكوبار للقتل بعد وقت قصير من تسجيله هدفًا ذاتيًا في كأس العالم 1994، والذي ساهم في إقصاء كولومبيا من البطولة.

12 رصاصة استقرت فى صدر أندرياس اسكوبار لاعب كولومبيا، وجهها له أحد مشجعى الفريق بعد تسببه فى الخسارة أمام المنتخب الأمريكى ببطولة كأس العام 1994 التى أقيمت بأمريكا، وانتهت بفوز منتخب البلد المستضيف بنتيجة 2/1، لتودع كولومبيا المونديال، بعدما أحرز أندرياس هدفا فى مرماه بالخطأ.

فوجئ اندرياس اسكوبار، لاعب المنتخب الكولومبى، بأحد الأفراد يطلق النار عليه خلال خروجه من أحد المطاعم، وتبين بعد ذلك أن القاتل هو أحد مشجعى منتخب كولومبيا، والذى سدد 12 رصاصة فى صدر اللاعب.مقتل لاعب منتخب لبنان 
 

مصرع نجم لبنان 
في سبتمبر عام 2020 توفي لاعب كرة القدم اللبناني، محمد عطوي، بعد شهر من صراعه مع الموت، بسبب إصابته برصاصة طائشة في بيروت.

وفارق لاعب نادي الإخاء الأهلي عاليه اللبناني في كرة القدم، محمد عطوي، الحياة، بعد قرابة شهر على رقوده في المستشفى إثر إصابته بطلق ناري في رأسه خلال مروره في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت. 

وأشارت تقارير في حينها الى أن اللاعب البالغ 32 عاما أصيب برصاصة طائشة اطلقت من مكان قريب، من دون أن يعرف مصدرها بعد، مع ترجيح أن يكون إطلاق النار في الهواء حصل خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروع الذي وقع في 4 أغسطس.

وتقدم أهل اللاعب قبل أسابيع عدة بشكوى لدى القضاء اللبناني لمعرفة ملابسات الحادث.

وأصيب لاعب كرة قدم لبناني، بطلق ناري طائش برأسه، الجمعة، أثناء وجوده في أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وتعرض لاعب نادي الإخاء الأهلي عاليه اللبناني، محمد عطوي، لرصاصة طائشة لم يعرف مصدرها، إلا أن عدة تقارير أشارت إلى أن إطلاق النار في الهواء حصل خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروع في منطقة قريبة.

وأفاد شاهد عيان لوكالة فرانس برس: "كان في منطقة الكولا في بيروت إذ كان ينهي معاملاته لشراء لوحة سير عمومية، وبينما كان يتحدث مع أحد الأشخاص سقط على الأرض فاقدا الوعي. وتم نقله الى المستشفى سريعا حيث تبيّن أن ثمة رصاصة مستقرة في رأسه".مقتل لاعب الإكوادور 
 

رصاصة طائشة تنهي حياة نجم إكوادوري
أعلن نادي إنديبندينتي ديل فالي، متصدر الدوري الإكوادوري برصيد 73 نقطة، في بيان رسمي أن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا ميجيل نازارينو أحد عناصر قطاع الناشئين بالنادي، فارق الحياة داخل منزله في ظروف مأساوية.

وقال نادي إندييناينتي ديل فالي الإكوادوري عبر الصفحة الرسمية للنادي: نتقدم بخالص التعازي لعائلته وأصدقائه وزملائه، ونعبّر عن دعمنا الكامل لعائلة ميجيل نازارينو في هذا الوقت العصيب.”

وشهدت الإكوادور حادثًا مأساويًا بعدما لقي ميجيل نازارينو، لاعب نادي إنديبندينتي ديل فالي، مصرعه إثر رصاصة طائشة أصابته أثناء وجوده في منزله بمدينة جواياكيل الساحلية.

وأوضحت الشرطة الإكوادورية أن نازارينو، الذي كان يشغل مركزي الوسط والهجوم، تعرض لإصابة قاتلة برصاصة طائشة، دون وجود شبهة جنائية مباشرة حتى الآن.

وبوفاة نازارينو، يصبح رابع لاعب كرة قدم يُقتل بالرصاص في الإكوادور هذا العام، بعد مقتل كل من مايكل فالنسيا ولياندرو ييبز (من فريق إكسابرومو كوستا) وجوناثان جونزاليس (من نادي 22 دي يونيو) خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تزايد حوادث العنف التي تهز الأوساط الرياضية في البلاد.
 

مصرع لاعب برشلونة
أعلن نادي برشلونة الإكوادوري مقتل لاعبه ماريو بينيدا، الذي لقي حتفه إثر تعرضه لهجوم مسلح في مدينة جواياكيل. 

وكان بينيدا مدافع برشلونة الإكوادوري قد تعرض لعدة طلقات نارية أثناء هجوم مفاجئ، ليفارق الحياة عن عمر 33 عامًا.

وفي بيان رسمي، عبّر نادي برشلونة عن حزنه العميق جراء هذا الحدث المأساوي، قائلاً: "يُعلن نادي برشلونة الرياضي، ببالغ الأسى والحزن، عن تلقيه نبأ وفاة لاعبنا ماريو بينيدا إثر تعرضه لهجوم مسلح". 

وأضاف النادي: "لقد أحزننا هذا النبأ المفجع جميعًا، ونحن نشعر بالحزن كعائلة برشلونة".

مقتل نجوم كرة القدم منتخب كولومبيا فريق برشلونة نادي الإخاء اللبناني بطل دوري الإكوادور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: التصوف الصحيح مسلك أصيل منضبط بالكتاب والسنة ويسهم في ترسيخ القيم الروحية

غلاف مجلة دار الإفتاء

مصر الأولى عربيًّا في الدراسات الإسلامية.. ودار الإفتاء الأكثـر تأثيرًّا 2025

نزوح مستمر فى السودان

مرصد الأزهر: نزوح مستمر فى السودان واحتياجات إنسانية تفوق الموارد المتاحة وثلث الأسر النازحة بلا طعام

بالصور

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد