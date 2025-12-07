قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 70 ألف شهيدا
"شكرا لك يا مصر".. "الخليج" الكويتية تشيد بالإنجازات غير المسبوقة في عهد الرئيس السيسي
بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
مفيش غلق للمدارس.. الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن للغاية
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح تفتح الباب أمام رحيله في الشتاء للسعودية
H1N1.. وزير الصحة يكشف عن نوع فيروس الانفلونزا الموجود في مصر
وزير الأوقاف يفتتح دورة تدريبية لأئمة ماليزيا بمسجد مصر الكبير
انطلاق منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين .. غدا
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة| تفاصيل
وزير خارجية قطر: علاقتنا بحماس بدأت بطلب أمريكي وكل المساعدات إلى غزة بتنسيق مع إسرائيل
نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة والثانية أكثر صعوبة
أحمد سعد: مررت بأوقات بدون أموال وطُردت صغيرًا.. وقررت الحفاظ على حلمي
رياضة

عقب أزمته مع سلوت.. نجوم الكرة المصرية والعالمية يدعمون محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والعالمية، على دعم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب عقب أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، وجلوسه احتياطيًا لثلاث مباريات متتالية.

وكتب مايكل أوين نجم ليفربول سابقا عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: "أستطيع أن أتخيل كيف تشعر، لقد حملت هذا الفريق لوقت طويل وفزت بكل ما يمكن الفوز به، لكن في النهاية هذه لعبة جماعية، ولا يمكنك ببساطة أن تقول علنًا ما قلته".

وأضاف: "ستذهب إلى أمم أفريقيا خلال أسبوع ومن المؤكد أنك تحتاج فقط إلى كتم الأمر، والاستمتاع بتمثيل بلدك، ثم ترى كيف تبدو الأمور عندما تعود".

كما دعم حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول،  محمد صلاح، نجم ليفربول، ونشر حسام حسن صورة له مع صلاح على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، معلقًا: «دائمًا رمز للإصرار والقوة».

كما دعم أحمد زيزو ومحمد هاني، ثنائي الأهلي صلاح، وكتب زيزو عبر حسابه على إنستجرام: «الأسطورة الأعظم في تاريخ ليفربول»، مع صورة لصلاح وهو يحمل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز وجوائزه.

بينما نشر هاني صورة أخري مع تعليق : أسطورة كل العصور"،

كما دعم محمود تريزيجيه، محمد صلاح وشارك صورة لصلاح عبر ستوري انستجرام وعلق : "أسطورة".

حسام حسن محمد صلاح ليفربول

