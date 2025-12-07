عقب أزمته مع سلوت.. نجوم الكرة المصرية والعالمية يدعمون محمد صلاح

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والعالمية، على دعم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب عقب أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي آرني سلوت، وجلوسه احتياطيًا لثلاث مباريات متتالية.

وكتب مايكل أوين نجم ليفربول سابقا عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: "أستطيع أن أتخيل كيف تشعر، لقد حملت هذا الفريق لوقت طويل وفزت بكل ما يمكن الفوز به، لكن في النهاية هذه لعبة جماعية، ولا يمكنك ببساطة أن تقول علنًا ما قلته".

وأضاف: "ستذهب إلى أمم أفريقيا خلال أسبوع ومن المؤكد أنك تحتاج فقط إلى كتم الأمر، والاستمتاع بتمثيل بلدك، ثم ترى كيف تبدو الأمور عندما تعود".

كما دعم حسام حسن، مدرب منتخب مصر الأول، محمد صلاح، نجم ليفربول، ونشر حسام حسن صورة له مع صلاح على حسابه الرسمي بـ«فيسبوك»، معلقًا: «دائمًا رمز للإصرار والقوة».

كما دعم أحمد زيزو ومحمد هاني، ثنائي الأهلي صلاح، وكتب زيزو عبر حسابه على إنستجرام: «الأسطورة الأعظم في تاريخ ليفربول»، مع صورة لصلاح وهو يحمل كأس الدوري الإنجليزي الممتاز وجوائزه.

بينما نشر هاني صورة أخري مع تعليق : أسطورة كل العصور"،

كما دعم محمود تريزيجيه، محمد صلاح وشارك صورة لصلاح عبر ستوري انستجرام وعلق : "أسطورة".