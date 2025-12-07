أسطورة .. محمود تريزيجيه يدعم محمد صلاح عبر ستوري

وجه اللاعب محمود تريزيجيه رسالة دعم للنجم محمد صلاح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وذلك بعد غياب نجم ليفربول عن مبارايات فريقه ثلاث مرات متتالية علي دكة البدلاء .

وشارك تريزيجيه صورة لصلاح عبر ستوري انستجرام وعلق :"أسطورة" .

وجه اتحاد كرة القدم المصري رسالة دعم لـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني أرني سلوت.

وقال اتحاد الكرة : لن تسير وحدك .. أنت دائمًا الأفضل

كان محمد صلاح نجم فريق ليفربول أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته القوية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول أخل بوعوده معه، وأنه يشعر بأن النادي تخلى عنه.

وقال صلاح إنه قدّم الكثير للفريق عبر السنوات، لكنه لا يجد تفسيرًا لوضعه الحالي، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأن هناك من لا يريد استمراره داخل النادي.