بقلب وتاج.. الشناوي يدعم محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

حرص حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي على دعم زميله نجم ليفربول محمد صلاح بعد أزمته الأخيرة مع النادي.

وقام الشناوي بنشر صورة لصلاح عبر ستوري على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام كنوع من أنواع الدعم المعنوي والنفسي له.

كان محمد صلاح نجم فريق ليفربول أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته القوية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول أخل بوعوده معه، وأنه يشعر بأن النادي تخلى عنه.

وقال صلاح إنه قدّم الكثير للفريق عبر السنوات، لكنه لا يجد تفسيرًا لوضعه الحالي، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأن هناك من لا يريد استمراره داخل النادي.

وأوضح النجم المصري أنه أخبر عائلته بالحضور إلى مواجهة برايتون لأنها قد تكون مباراته الأخيرة في آنفيلد قبل الانضمام لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه سيستمتع بهذه المباراة لأنها ربما تكون "وقفة وداع".

وانتقد صلاح النتائج الأخيرة، معتبرًا أن الأهداف التي يستقبلها الفريق "سخيفة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يهاجم زملاءه.



وأكد أنه سيظل يحب ليفربول دائمًا، إلا أن ما يمر به حاليًا "غير مقبول وغير مفهوم"، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن النادي يتجاهله ويلقي عليه اللوم.