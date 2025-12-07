قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن رغبه نجم ليفربول محمد صلاح عن رغبته في الرحيل عن ليفربول بعد تدهور علاقته مع آرني سلوت.

رغبه محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أفصح محمد صلاح بشكل لافت عن رغبته في الرحيل عن ليفربول بعد تدهور علاقته مع آرني سلوت، متهمًا النادي بالتخلي عنه خلال هذا الموسم، حيث انقلب ثالث هدّافي ليفربول التاريخيين على ناديه في مقابلة مثيرة للجدل".

اجتماع طارئ في ليفربول بسبب محمد صلاح.. تفاصيل مثيرة

وتستعد إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لعقد اجتماع طارئ فى قادم الساعات من أجل مناقشة التصريحات المدوية التي أدلى بها محمد صلاح قائد الريدز عقب التعادل أمام ليدز يونايتد فى دوري البريميرليج.

وتعادل فريق ليفربول مساء أمس مع نظيره فريق ليدز يونايتد بثلاثة أهداف لكل منهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

كان محمد صلاح نجم فريق ليفربول أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته القوية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي أمام ليدز يونايتد، مؤكدًا أن ليفربول أخل بوعوده معه، وأنه يشعر بأن النادي تخلى عنه.

وقال صلاح إنه قدّم الكثير للفريق عبر السنوات، لكنه لا يجد تفسيرًا لوضعه الحالي، مشيرًا إلى أن علاقته بالمدرب آرني سلوت "انقطعت فجأة"، وأن هناك من لا يريد استمراره داخل النادي.

وأوضح النجم المصري أنه أخبر عائلته بالحضور إلى مواجهة برايتون لأنها قد تكون مباراته الأخيرة في آنفيلد قبل الانضمام لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا أنه سيستمتع بهذه المباراة لأنها ربما تكون "وقفة وداع".

وانتقد صلاح النتائج الأخيرة، معتبرًا أن الأهداف التي يستقبلها الفريق "سخيفة"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يهاجم زملاءه.

وأكد أنه سيظل يحب ليفربول دائمًا، إلا أن ما يمر به حاليًا "غير مقبول وغير مفهوم"، مشيرًا إلى أنه يشعر بأن النادي يتجاهله ويلقي عليه اللوم.

محمد صلاح ليفربول أمير هشام نجوم الرياضه

