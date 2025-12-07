سيناريو يهدد قطر وتونس.. فلسطين وسوريا على بعد خطوة من التاريخ في كأس العرب

تعيش المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025 واحدة من أكثر المجموعات تعقيدًا وإثارة، حيث يدخل قطر وتونس وسوريا وفلسطين الجولة الثالثة اليوم، الأحد، بفرص متفاوتة، لكن شيئًا واحدًا يبقى مؤكدًا: كل الاحتمالات مفتوحة حتى صافرة النهاية.

قطر × تونس.. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

يحتضن استاد البيت قمة عربية نارية تجمع المنتخب القطري بنظيره التونسي، في مواجهة تحدد مصير المنتخبين بعد بدايتين متعثرتين لكليهما.

وكانت قطر قد خسرت أمام فلسطين وتعادلت مع سوريا، وتدخل المباراة بشعار الفوز ولا شيء غيره لإنقاذ حظوظها.

تونس هي الأخرى لم تحصد سوى نقطة واحدة بعد الخسارة أمام سوريا والتعادل مع فلسطين، ما يجعل وضعها أكثر حرجًا ويفرض عليها الفوز للحفاظ على أي أمل في التأهل.

هزيمة أحد المنتخبين تعني خروجه رسميًا، بينما يُعد التعادل نتيجة كارثية للطرفين لأنها تفتح الباب لتأهل سوريا وفلسطين معًا.

سوريا × فلسطين.. مواجهة قد تغلق باب التأهل أمام قطر وتونس

على استاد المدينة التعليمية، يلتقي منتخب فلسطين المتصدر (4 نقاط) بنظيره السوري الوصيف (4 نقاط) في مباراة تملك أبعادًا مزدوجة.

فلسطين حققت فوزًا تاريخيًا على قطر وتعادلت مع تونس، وتحتاج للتعادل فقط لعبور دور المجموعات لأول مرة.

سوريا بدورها تملك نفس الرصيد، بعد فوز كبير على تونس وتعادل مهم مع قطر، والتعادل أيضًا يكفيها للتأهل.

وبذلك، فإن تعادل سوريا وفلسطين يمنح المنتخبين بطاقة العبور سويًا إلى ربع النهائي، ويُقصي قطر وتونس مهما كانت نتيجة مواجهتهما.

سيناريوهات التأهل في المجموعة الأولى:

فوز فلسطين أو سوريا = خروج الخاسر، مع انتظار نتيجة تونس وقطر لمرافقة المتصدر.

تعادلهما = تأهل مباشر للمنتخبين، وإقصاء قطر وتونس من المنافسة.

مباراة قطر وتونس تتحول إلى "مباراة حياة أو موت"، والفوز فقط هو ما يبقي أحدهما في السباق.