قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريو يهدد قطر وتونس.. فلسطين وسوريا على بعد خطوة من التاريخ في كأس العرب

منتخب فلسطين
منتخب فلسطين
إسراء أشرف

تعيش المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025 واحدة من أكثر المجموعات تعقيدًا وإثارة، حيث يدخل قطر وتونس وسوريا وفلسطين الجولة الثالثة اليوم، الأحد، بفرص متفاوتة، لكن شيئًا واحدًا يبقى مؤكدًا: كل الاحتمالات مفتوحة حتى صافرة النهاية.

قطر × تونس.. مباراة لا تقبل القسمة على اثنين

يحتضن استاد البيت قمة عربية نارية تجمع المنتخب القطري بنظيره التونسي، في مواجهة تحدد مصير المنتخبين بعد بدايتين متعثرتين لكليهما.

وكانت قطر قد خسرت أمام فلسطين وتعادلت مع سوريا، وتدخل المباراة بشعار الفوز ولا شيء غيره لإنقاذ حظوظها.

تونس هي الأخرى لم تحصد سوى نقطة واحدة بعد الخسارة أمام سوريا والتعادل مع فلسطين، ما يجعل وضعها أكثر حرجًا ويفرض عليها الفوز للحفاظ على أي أمل في التأهل.

هزيمة أحد المنتخبين تعني خروجه رسميًا، بينما يُعد التعادل نتيجة كارثية للطرفين لأنها تفتح الباب لتأهل سوريا وفلسطين معًا.

سوريا × فلسطين.. مواجهة قد تغلق باب التأهل أمام قطر وتونس

على استاد المدينة التعليمية، يلتقي منتخب فلسطين المتصدر (4 نقاط) بنظيره السوري الوصيف (4 نقاط) في مباراة تملك أبعادًا مزدوجة.

فلسطين حققت فوزًا تاريخيًا على قطر وتعادلت مع تونس، وتحتاج للتعادل فقط لعبور دور المجموعات لأول مرة.

سوريا بدورها تملك نفس الرصيد، بعد فوز كبير على تونس وتعادل مهم مع قطر، والتعادل أيضًا يكفيها للتأهل.

وبذلك، فإن تعادل سوريا وفلسطين يمنح المنتخبين بطاقة العبور سويًا إلى ربع النهائي، ويُقصي قطر وتونس مهما كانت نتيجة مواجهتهما.

سيناريوهات التأهل في المجموعة الأولى:

فوز فلسطين أو سوريا = خروج الخاسر، مع انتظار نتيجة تونس وقطر لمرافقة المتصدر.

تعادلهما = تأهل مباشر للمنتخبين، وإقصاء قطر وتونس من المنافسة.

مباراة قطر وتونس تتحول إلى "مباراة حياة أو موت"، والفوز فقط هو ما يبقي أحدهما في السباق.

سوريا فلسطين قطر تونس كأس العرب كأس العرب 2025 سوريا وفلسطين قطر وتونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

السباح يوسف محمد

طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الصومالي على هامش منتدى الدوحة

أرشيفية

مصرع 18 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجري لقاء سريا مع توني بلير .. وخطة دولية لإدارة غزة قبيل نهاية 2025

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد