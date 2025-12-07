قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
كأس العرب.. أبرز مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة

ياسمين تيسير


تنطلق اليوم الأحد 7 - 12- 2025 عددا جمن المباريات أبرزها مباراة قطر ضد تونس فى كأس العرب 2025



مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة


- قطر X تونس – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

- سوريا X فلسطين  – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

برايتون X وست هام  – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1  

فولهام X كريستال بالاس  – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

- إلتشي X جيرونا  – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

- فالنسيا X إشبيلية  – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- إسبانيول X رايو فاليكانو  – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- ريال مدريد X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

- كريمونيزي X  ليتشي  – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD  

- كالياري X روما  – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD  

- لاتسيو X بولونيا  – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

- نابولي X يوفنتوس  – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- نيس X أنجييه  – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

- أوكسير X ميتز  – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- لوهافر X باريس  – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- لوريان X ليون  – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني


- هامبورج X فيردر بريمن  – الساعة 4:30 عصرا

- بوروسيا دورتموند X هوفينهايم  – الساعة 6:30 مساء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

السباح يوسف محمد

طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي الرئيس الصومالي على هامش منتدى الدوحة

أرشيفية

مصرع 18 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

أرشيفية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أجري لقاء سريا مع توني بلير .. وخطة دولية لإدارة غزة قبيل نهاية 2025

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

