كأس العرب.. أبرز مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 7 - 12- 2025 عددا جمن المباريات أبرزها مباراة قطر ضد تونس فى كأس العرب 2025
مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة
- قطر X تونس – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
- سوريا X فلسطين – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون X وست هام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
فولهام X كريستال بالاس – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
- إلتشي X جيرونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
- فالنسيا X إشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- إسبانيول X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- ريال مدريد X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
- كريمونيزي X ليتشي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD
- كالياري X روما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
- لاتسيو X بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
- نابولي X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
- نيس X أنجييه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
- أوكسير X ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- لوهافر X باريس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- لوريان X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الألماني
- هامبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
- بوروسيا دورتموند X هوفينهايم – الساعة 6:30 مساء