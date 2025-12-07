كأس العرب.. أبرز مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة



تنطلق اليوم الأحد 7 - 12- 2025 عددا جمن المباريات أبرزها مباراة قطر ضد تونس فى كأس العرب 2025





مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة



- قطر X تونس – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

- سوريا X فلسطين – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برايتون X وست هام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

فولهام X كريستال بالاس – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



- إلتشي X جيرونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

- فالنسيا X إشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- إسبانيول X رايو فاليكانو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- ريال مدريد X سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



- كريمونيزي X ليتشي – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

- كالياري X روما – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

- لاتسيو X بولونيا – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

- نابولي X يوفنتوس – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

- نيس X أنجييه – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

- أوكسير X ميتز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- لوهافر X باريس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- لوريان X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني



- هامبورج X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا

- بوروسيا دورتموند X هوفينهايم – الساعة 6:30 مساء