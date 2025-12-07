قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر
وزير الري يلقي كلمة مصر في الاجتماع الـ 33 لوزراء مياه حوض النيل
رياضة

خالد الغندور: استياء داخل الزمالك من الانتقادات.. واجتماع لمناقشة ملف إيقاف القيد

الزمالك
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حاله استياء داخل الزمالك من الانتقادات واجتماع لمناقشة ملف إيقاف القيد.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب الهجوم المستمر الذي يتعرض له المجلس خلال الفترة الأخيرة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي على مختلف المستويات”.

وتابع: “المجلس لن يتخلى عن مهامه أو يترك الزمالك في هذه الظروف قبل انتهاء مدة ولايته، مشددًا على أنهم يبذلون قصارى جهدهم لعبور المرحلة الحالية، مع مطالبتهم بضرورة دعم النادي بدلاً من توجيه الانتقادات”.

وأضاف: “مجلس الإدارة سيستكمل اجتماعاته غدًا ضمن سلسلة من الجلسات المفتوحة التي بدأها منذ أيام، بهدف الوقوف على حلول نهائية لكافة الأزمات التي تواجه النادي، وخاصة ما يتعلق بقطاع الكرة وملف رفع إيقاف القيد”.

واختتم: “المجلس عازم على إنهاء أزمة القيد قبل يناير المقبل، من خلال التواصل مع جميع الأطراف في القضايا الست، وعلى رأسهم جوميز ومساعدوه، جروس، وفرجاني ساسي، للوصول إلى تسويات تتيح للنادي فتح باب القيد قبل فترة الانتقالات الشتوية”.

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

السباح يوسف محمد

طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

عمر كمال

عمر كمال يعلن عن تعاون جديد مع هاني محروس

عمرو الليثي

عمرو الليثي: السعادة في التسامح والرضا بما قسمه الله لك

المطرب الشامي

سميتك سما.. الشامي يحيي حفلا غنائيا ساهرا في دبي

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

