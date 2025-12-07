خالد الغندور: استياء داخل الزمالك من الانتقادات.. واجتماع لمناقشة ملف إيقاف القيد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن حاله استياء داخل الزمالك من الانتقادات واجتماع لمناقشة ملف إيقاف القيد.

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب الهجوم المستمر الذي يتعرض له المجلس خلال الفترة الأخيرة، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي على مختلف المستويات”.

وتابع: “المجلس لن يتخلى عن مهامه أو يترك الزمالك في هذه الظروف قبل انتهاء مدة ولايته، مشددًا على أنهم يبذلون قصارى جهدهم لعبور المرحلة الحالية، مع مطالبتهم بضرورة دعم النادي بدلاً من توجيه الانتقادات”.

وأضاف: “مجلس الإدارة سيستكمل اجتماعاته غدًا ضمن سلسلة من الجلسات المفتوحة التي بدأها منذ أيام، بهدف الوقوف على حلول نهائية لكافة الأزمات التي تواجه النادي، وخاصة ما يتعلق بقطاع الكرة وملف رفع إيقاف القيد”.

واختتم: “المجلس عازم على إنهاء أزمة القيد قبل يناير المقبل، من خلال التواصل مع جميع الأطراف في القضايا الست، وعلى رأسهم جوميز ومساعدوه، جروس، وفرجاني ساسي، للوصول إلى تسويات تتيح للنادي فتح باب القيد قبل فترة الانتقالات الشتوية”.